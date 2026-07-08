Instituto de Bienestar Animal ve con buenos ojos proyecto que permite sepultura conjunta de personas y mascotas

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) valoró “positivamente” el proyecto de ley que busca habilitar la sepultura conjunta de los humanos con sus mascotas perros o gatos, presentado por el diputado colorado Felipe Schipani hace ocho semanas. La iniciativa es analizada en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados, que hace un mes solicitó la postura del instituto y otros organismos públicos. El presidente del INBA, Esteban Vieta, remitió esta semana una respuesta a Schipani.

“En los últimos días hemos intercambiado opiniones con organizaciones animalistas, rescatistas independientes, médicos veterinarios y personas vinculadas al bienestar animal. En términos generales, existe una valoración positiva de la iniciativa, entendiendo que representa un acto de respeto hacia el vínculo humano-animal y hacia la voluntad de quienes desean que ese lazo perdure incluso después de la muerte”, marcó la misiva, a la que accedió El País.

El proyecto de ley “constituye un paso importante en el reconocimiento de una realidad social que desde el INBA observamos diariamente: para miles de uruguayos los animales de compañía no son objetos ni bienes materiales, sino integrantes de la familia, compañeros de vida y parte esencial de sus vínculos afectivos”, acotó Vieta.

“Hoy existen familias que optan por cremar a sus animales y conservar sus cenizas en urnas; otras eligen procesos de transformación ecológica, mediante los cuales los restos son convertidos en humus para dar origen a un árbol o una planta con profundo valor simbólico. Incluso, esa planta o las cenizas contenidas en una urna pueden acompañar posteriormente a la persona fallecida como parte de su sepultura. Todas estas manifestaciones reflejan nuevas formas de transitar el duelo y mantener vivo el recuerdo de quienes fueron compañeros de tantos años”, marcó el directivo del INBA.

Vieta consideró “oportuno” que la ley o su reglamentación contemplen esas modalidades, permitiendo incorporar tanto “urnas cinerarias como restos provenientes de procesos biológicos autorizados, siempre bajo criterios sanitarios y ambientales debidamente establecidos”.

Schipani busca habilitar, “bajo determinadas condiciones sanitarias, administrativas y de voluntad expresa”, la sepultura conjunta de las personas fallecidas con sus perros y gatos, en cementerios públicos o privados, “en reconocimiento del vínculo afectivo que une a muchas familias con sus animales”.

La sepultura conjunta podrá realizarse tanto en los casos en que el animal hubiere fallecido con anterioridad a la persona, como cuando la muerte del animal ocurra con posterioridad al de su dueño, siempre que exista “previsión expresa o autorización” conforme a la ley.

De no existir una manifestación expresa, podrán solicitar la sepultura conjunta los “herederos o familiares directos”, siempre que exista “prueba razonable del vínculo afectivo especial”. La persona además “podrá dejar autorizada” la incorporación futura de las cenizas o restos animales a su sepultura, nicho o urna funeraria en caso de que el animal sobreviva a su dueño.

La redacción puntualizó que la sepultura podría ser mediante el depósito de cenizas del perro o gato de compañía en el mismo féretro, urna o nicho de su dueño, o mediante la inhumación de restos del animal en un compartimento separado.

El Censo 2023 reveló que en Uruguay hay 1.448.224 perros y 691.844 gatos, totalizando 2.140.066 mascotas, en un país de 3.5 millones de habitantes. El 37% de los hogares uruguayos tiene solo perros, un 8% solo gatos, y el 23% convive con ambos animales. El 44% de las parejas con hijos tienen al menos un perro, y el 30% tiene perros y gatos.