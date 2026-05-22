No tires las latas vacías de atún a la basura, que pueden ser un gran aliado para el hogar: cómo reutilizarlas

Muchas personas suelen tirar las latas de atún a la basura después de consumir su contenido, sin considerar que esos recipientes pueden tener una segunda vida y ser muy útiles para el hogar. Hay varias maneras creativas de reutilizarlos en casa, puesto que son objetos funcionales para distintos usos. Además, es una gran forma de practicar el reciclaje en casa.

Cómo transformar latas de atún en macetas

Uno de los diversos usos que se les pueden dar a las latas de atún es convertirlas en macetas para pequeñas plantas, idealmente cactus o suculentas. Este es un fin decorativo que puede usarse en varias partes del hogar, tanto interiores como exteriores, por ejemplo, balcones o patios.

Algunos incluso prefieren evitar que quede expuesto el aspecto metálico de las latas y optan por forrarlas con tela o papeles decorativos, o darles una mano con pintura.

Si se utilizan las latas con este fin, se debe perforar el fondo del recipiente con pequeños agujeros. Esto ayuda a drenar el agua con la que se riega las plantas, según el portal argentino Los Andes.

Latas de atún como alternativa funcional para ordenar objetos pequeños

Las latas también pueden reutilizarse como organizadores en distintos ambientes del hogar debido a su tamaño y durabilidad. Algunos objetos que se pueden guardar son:



Artículos de oficina

Especias

Palillos para colgar la ropa

Tornillos o clavos

Monedas sueltas

Útiles escolares

Lápices, lapiceras o tijeras

Lo más práctico de estas latas es que, al no ocupar mucho espacio, se pueden colocar dentro de cajones, sobre escritorios o arriba de estantes.

Uso decorativo de latas como bases para velas

Las latas de atún también se pueden transformar en portavelas, indica el mismo portal argentino. Se pueden colocar velas pequeñas en el interior de los recipientes, pero otras personas eligen usar cera reciclada y elaborar velas caseras.

Algunas personas optan por reciclar las latas de atún y utilizarlas como portavelas caseros. Foto: Generada con ChatGPT.

Una de las ventajas que ofrece el material de las latas es que es sumamente resistente al calor. Por eso muchas personas optan por reutilizarlas de esta manera.

Información importante para reciclar latas

Antes de utilizarlas, se deben lavar con agua y jabón para eliminar la consistencia aceitosa que deja el líquido y el olor a atún. Por otro lado, se debe tener sumo cuidado de no sufrir lastimaduras por los bordes filosos de las latas, que pueden generar cortes profundos.

Los bordes filosos de las latas de atún pueden provocar cortes profundos, por lo que se deben lavar con sumo cuidado en caso de reciclarse. Foto: Freepik.

¿Se debe tirar el líquido de las latas antes de comer el atún?

Este es un consejo extra: ¿qué hacer con el líquido de las latas de atún antes de comer? Según El Tiempo (GDA), el líquido que contienen las latas de atún suele tener una cantidad elevada de sodio. Debido a ello, se recomienda descartarlo antes de comer el atún. Sin embargo, esto no es universal para todos los productos, ya que en algunas conservas de verduras, el líquido puede tener vitaminas y minerales que pueden contribuir a una dieta balanceada.