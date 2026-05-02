El árbol compacto con aroma irresistible que sobrevive en macetas grandes y requiere muy poca mantenimiento

Es posible sumar naturaleza en espacios reducidos y una de las respuestas es con el árbol Osmanthus fragrans (también conocido como olivo dulce). Se cultiva en una maceta y ofrece un aroma que perfuma la casa entera, además de otorgar una sensación de frescura y vitalidad. El aroma es intenso, dulce y persistente, parecido al durazno o al jazmín.

El olivo dulce es considerado un árbol chico o arbusto de múltiples tallos, con hojas alargadas, de color verde oscuro, que produce pequeñas flores blancas en primavera, con una segunda floración más pequeña en otoño. Se destacan por ser flores delicadas que liberan una notoria fragancia. Su forma compacta y crecimiento controlado, la hace ideal para balcones, terrazas o patios reducidos.

Cómo cultivar el árbol perfumado en maceta

La maceta para cultivar dependerá del tamaño del cepellón y en base a él, tendrá que ser al menos de 20 a 30 cm más ancha. Los mejores materiales de macetas para el olivo dulce son la arcilla o cerámica pesada, ya que ayudan a absorber el exceso de humedad del suelo. Otro factor importante a considerar del recipiente es que debe contar con un excelente drenaje. Incluso se recomienda utilizar material drenante, para cubrir el fondo de la maceta.

Cualquier mezcla de tierra para macetas para plantas de interior será útil para plantar el olivo dulce. Una vez la planta crezca demasiado, se tendrá que trasplantar a una maceta más grande con tierra para macetas nueva.

La estación del año para plantar el Osmanthus fragrans en maceta es en otoño, para desarrollar lentamente un buen sistema radicular durante los meses más fríos del invierno. Es un arbusto de crecimiento lento: crece entre 10 y 30 centímetros anuales, pero una vez establecido, es una planta extremadamente longeva y leal.

Cultivar planta. Foto: Canva

Cuidados básicos: ubicación, luz, riego y drenaje