Qué se recuerda hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se recuerda hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta selección de efemérides se repasan acontecimientos que dejaron su marca en distintos períodos y lugares del mundo.

Qué se recuerda hoy 8 de noviembre alrededor del mundo

Durante la noche del 8 de noviembre de 1923, Adolf Hitler y sus seguidores protagonizaron un intento de golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de Múnich o Putsch de la Cervecería. El levantamiento buscaba tomar el control del gobierno de Baviera y marchar posteriormente sobre Berlín para derrocar al gobierno de la República de Weimar. El intento fracasó al día siguiente, tras un enfrentamiento con la policía bávara. Hitler fue detenido, juzgado y condenado por alta traición. Aunque no logró sus objetivos, el episodio contribuyó a darle notoriedad política y se convirtió en un antecedente del posterior ascenso del nazismo en Alemania.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de noviembre

2016. En las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos, el empresario republicano Donald Trump derrotó a la demócrata Hillary Clinton, en un resultado que sorprendió a gran parte del escenario político internacional. Aunque Clinton se impuso en el voto popular por estrecho margen, Trump obtuvo la mayoría en el colegio electoral y alcanzó la presidencia.

Donald Trump junto a sus seguidores. Foto: AFP

1960. Por un estrecho margen frente al republicano Richard Nixon, el candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy venció en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su triunfo marcó el inicio de una nueva etapa política en ese país.

1932. Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos por primera vez. Más adelante sería reelegido en otras tres oportunidades, en un hecho excepcional dentro de la historia política estadounidense.

Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1937. Foto: Britannica

1904. En Estados Unidos, Theodore Roosevelt renovó su mandato presidencial en las urnas. La elección consolidó su liderazgo en una etapa de fuerte presencia reformista dentro de la política nacional.

1895. En Alemania, el físico Wilhelm Conrad Roentgen realizó un hallazgo decisivo mientras experimentaba con tubos de rayos catódicos. Así descubrió los rayos X, un avance que transformó la medicina y que más tarde le valió el primer Premio Nobel de Física.

1843. En España, Isabel II fue declarada mayor de edad con apenas 14 años y pasó a ejercer como reina. La medida buscó evitar un nuevo período de regencias en medio de un contexto político inestable.

1793. En París abrió sus puertas el museo de El Louvre, instalado en un antiguo palacio real. Con el tiempo se convertiría en una de las instituciones culturales más importantes y visitadas del mundo.

1687. Los jenízaros derrocaron a Mehmet IV y eligieron a Solimán III como sultán del Imperio otomano. El episodio reflejó la creciente influencia política y militar de esta fuerza dentro del poder imperial.

1557. En Chile tuvo lugar la batalla de Lagunillas, en la zona de la laguna de San Pedro y el río Biobio. Las tropas españolas del gobernador García Hurtado de Mendoza vencieron allí a los araucanos liderados por el cacique Caupolicán.

1519. Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, capital del imperio azteca, donde fue recibido por el emperador Moctezuma con gran solemnidad. El arribo de los españoles sería determinante para el devenir de la región.

392. El emperador romano Teodosio el Grande publicó un edicto que prohibió los rituales no cristianos y reforzó la imposición del cristianismo como única práctica religiosa legítima en el Imperio. La disposición profundizó la persecución contra cultos paganos en distintos territorios.

Quiénes nacieron un 8 de noviembre

1900. En Atlanta, Estados Unidos, nació la escritora Margaret Mitchell, autora de "Lo que el viento se llevó". Su novela se transformó en una de las obras más reconocidas de la literatura estadounidense del siglo XX.

1847. En Clontarf, Irlanda, nació Bram Stoker, escritor conocido principalmente por su novela "Drácula". Su obra quedó asociada de forma perdurable a la tradición de la literatura gótica.

1656. Cerca de Londres nació Edmond Halley, astrónomo y matemático británico recordado por sus aportes al estudio de los cometas. Su nombre quedó unido al célebre cometa cuya órbita logró calcular con notable precisión.

1622. En el castillo de Nyköping nació Carlos X Gustavo de Suecia, quien años más tarde accedería al trono sueco. Su reinado estuvo marcado por una política de expansión militar en la región del mar Báltico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.