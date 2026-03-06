¿Qué se celebra hoy, viernes 6 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 6 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 6 de marzo

Día de la Independencia de Ghana, celebrado el 6 de marzo, es una fecha crucial en la historia del país africano, ya que conmemora su independencia del Imperio Británico, alcanzada en 1957. Este día simboliza el fin del colonialismo en Ghana y el inicio de una nueva era de soberanía y autodeterminación para su pueblo. Fue el primer país africano en obtener la independencia, lo que tuvo un gran impacto en todo el continente, inspirando a otras naciones a luchar por su libertad.

El contexto de la independencia de Ghana

Ghana, anteriormente conocida como la Costa de Oro, fue una colonia británica durante más de un siglo. A lo largo de los años, el pueblo ghanés luchó por su independencia y los movimientos nacionalistas se fueron fortaleciendo con el tiempo. El líder más destacado en esta lucha fue Kwame Nkrumah, quien fue una figura clave en la obtención de la independencia y se convirtió en el primer presidente de Ghana después de la independencia.

El 6 de marzo de 1957, Ghana proclamó oficialmente su independencia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas otras naciones africanas que también buscaban liberarse del yugo colonial. La independencia de Ghana no solo significó la creación de un estado soberano, sino también el comienzo de un movimiento de descolonización que rápidamente se extendió por todo el continente africano.

Hechos históricos ocurridos un 6 de marzo

1924: En este día y con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permitió la apertura del sarcófago de la momia del faraón Tutankhamon, que gobernó Egipto en el siglo XIV antes de Cristo, cuya tumba llena de bellos tesoros fue descubierta en noviembre de 1922, por el arqueólogo británico Howard Carter.

1899: Tras sintetizar el Dr. Felix Hoffmann el ácido acetilsalicílico con gran pureza en 1897, la Aspirina de la empresa alemana Bayer se convirtió oficialmente en marca comercial. Con el paso del tiempo se mostró que es un fármaco eficaz en la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardiacas, el Alzheimer, los ataques de apoplejía, la infertilidad, la hipertensión y muchas otras enfermedades, por lo que pronto se convirtió en uno de los fármacos más consumidos en el mundo.

1869: En San Petersburgo (Rusia), el químico Dmitri Mendeléyev presentó una primera versión de su tabla periódica de elementos ante la Sociedad Química de Rusia. Es la primera tabla coherente de las semejanzas de los elementos químicos, según sus masas atómicas. En ella aparecieron los 63 elementos conocidos en esa época en orden creciente de peso atómico.

1853: Sin éxito y con burlas por parte del público se estrenó "La Traviata", de Verdi en el teatro La Fenice de Venecia (Italia). No fue hasta 1854, después de algunas revisiones que afectaron principalmente a los actos II e III, cuando la ópera se representó de nuevo en Venecia, en el Teatro San Benedetto, logrando esta vez el aplauso de la crítica.

La Traviata, de Giuseppe Verdi. Juan Ignacio Mazzoni/EFE

1821: Alejandro Ypsilantis, al mando de un reducido grupo de griegos, se sublevó contra la dominación turca al entrar en Jassy, capital de Moldavia (en aquel entonces territorio turco), siendo el inicio de una larga guerra de independencia contra el imperio otomano. Meses después, en enero de 1822, proclamó la independencia de Grecia en el teatro de Epidauro, aunque la guerra continuó. La lucha del pueblo griego por su libertad provocó que un nutrido grupo de artistas, intelectuales y políticos europeos apoyaran sus reivindicaciones, como Lord Byron que murió durante la revolución griega.

1642: La Iglesia condenó públicamente las teorías de Cornelius Jansen (Jansenio), obispo flamenco fallecido en 1638, que, con su obra, pretendió sistematizar el pensamiento de San Agustín de manera tan rígida que escandalizó a los jesuitas.

1521: La expedición de Magallanes diezmada por el hambre, que surcó por primera vez los Mares del Sur, descubrió la actual isla de Guam y tomó posesión de ella y de las islas vecinas, todas ellas de origen volcánico y rodeadas de arrecifes coralinos, a las que llamó Islas de los Ladrones, porque le robaron algunos suministros. En el Siglo XVII al comenzar la colonización española de las islas, reinando en España doña Mariana de Austria, se cambió su nombre por el de Islas Marianas, en honor a la reina.

Personalidades trascendentales que nacieron un 6 de marzo

1927: Nació en Aracataca (Colombia) el escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel en 1982. Su obra más reconocida tal vez sea "Cien años de soledad".

Gabriel García Márquez. � Eliana Aponte / Reuters

1492: En Valencia, España, vino al mundo Juan Luis Vives, quien se convertiría en uno de los más grandes filósofos y humanistas del Renacimiento europeo. De origen judío, tuvo que abandonar su patria. Fue la primera persona en implementar un servicio organizado de "asistencia social" dirigido a las clases más necesitadas de la sociedad.

1475: Nació en Caprese (Italia) el pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano, Michelangelo Buonarotti. Su obra se caracterizó por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana.

1405: En la localidad española de Toro, nació quien sería Juan II, rey de Castilla y de León y padre de la reina Isabel la Católica. A su muerte en el año 1453, le sucedió en el trono su hijo Enrique IV de Castilla.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.