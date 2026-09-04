Qué se celebra hoy, viernes 4 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, viernes 4 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos que dejaron huella en distintos períodos de la historia.

Qué se conmemora este 4 de setiembre

El 4 de setiembre de 1998 se creó Google. El motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial en la actualidad, fue creado por Larry Page y Sergey Brin en California, Estados Unidos.

Originalmente concebido como un proyecto universitario bajo el nombre de BackRub en 1996, adquirió el nombre de Google un año más tarde, constituyéndose como una empresa formal en el año 1998. Sin embargo, no sería hasta el 27 de setiembre de ese mismo año que comenzaría a funcionar en internet.

Buscador de Google. Foto: archivo.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de setiembre

1985: En la Universidad Rice de Houston, Texas, el astroquímico Harry Kroto, junto a Richard Smalley y Robert Curl, realiza experimentos sobre carbono gaseoso y descubre de manera casual una nueva forma de carbono en estado puro. El hallazgo de los fullerenos abrió un campo de estudio con aplicaciones potenciales en materiales, farmacéutica e industria, además de impulsar el desarrollo de la nanotecnología.

1970: La Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, gana las elecciones en Chile. El resultado marca un cambio político de gran trascendencia en la historia del país y se convierte en uno de los hechos históricos más recordados de la región.

1964: En las elecciones chilenas se impone el demócrata cristiano Eduardo Frei, al derrotar al candidato del Frente de Izquierda, Salvador Allende. La votación tuvo fuerte impacto en la vida institucional chilena y en el escenario político latinoamericano.

1886: En Skeleton, Arizona, tiene lugar la rendición de Gerónimo y 30 apaches ante el ejército estadounidense, bajo la promesa de ser tratados como prisioneros de guerra. El episodio quedó registrado como uno de los momentos decisivos del cierre de la resistencia apache en Estados Unidos.

Gerónimo, líder militar de los apaches Bendoke en Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons.

1882: En Nueva York, Pearl Street se convierte en la primera calle iluminada artificialmente del mundo. Con 7.200 lámparas y una estación eléctrica concebida por Thomas Edison, el hecho representa un avance técnico clave en la historia urbana moderna.

1870: En Francia es depuesto Napoleón III y se proclama la Tercera República, luego de su derrota y captura en la Batalla de Sedán. El cambio institucional abre una nueva etapa política en el país europeo.

1802: Johann Georg Friedrich Grotefend presenta un alfabeto rectificado que abre el camino para descifrar la escritura cuneiforme de babilonios y persas. Su aporte resulta fundamental para el posterior estudio de las civilizaciones antiguas de Oriente.

1797: Tropas de tendencia republicana, entre ellas las dirigidas por Napoleón Bonaparte, ocupan París y derrocan al gobierno del Directorio. La acción refuerza el poder republicano en Francia en medio de un período de fuerte inestabilidad política.

1781: Gaspar de Pórtola y Junípero Serra fundan el pueblo de la Reina de los Ángeles en la región de Nueva España conocida como el Valle del Humo. Con el tiempo, aquel asentamiento se transformará en la ciudad de Los Ángeles.

1520: El ejército de Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en su lugar la Villa de Segura de la Frontera. El episodio forma parte del proceso de expansión española en territorio mesoamericano.

626: Li Shimin, conocido póstumamente como emperador Taizong, asume el trono durante la dinastía Tang de China. Su reinado sería uno de los más influyentes de la historia china por su impacto político y cultural.

476: Es depuesto Rómulo Augústulo, último emperador del Imperio Romano de Occidente, por Odoacro, que toma el control de Rávena y se proclama rey de Italia. Este hecho suele señalarse como el fin del Imperio romano de Occidente.

Quiénes nacieron un 4 de setiembre

1905: Nace en Londres Mary Renault, escritora británica especializada en novela histórica ambientada en la antigua Grecia. Su obra y su posterior biografía sobre Alejandro Magno la convirtieron en una autora de referencia dentro del género.

1888: Nace en Stuttgart Oskar Schlemmer, diseñador, pintor y escultor vinculado a la Bauhaus. Su creación más célebre, el Ballet Triádico, alcanzó reconocimiento internacional e influyó en distintas generaciones de artistas.

1809: Nace en Petorca Manuel Montt, militar y político chileno que llegaría a la presidencia de su país entre 1851 y 1861. Su trayectoria quedó asociada a un ciclo de modernización institucional, impulso económico y desarrollo de obras públicas.

1241: Nace en Roxburgh Alejandro III, futuro rey de Escocia. Su figura forma parte de la historia medieval escocesa y de la consolidación del reino en ese período.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.