Qué se celebra hoy, viernes 30 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, viernes 30 de octubre de 2026, en esta nota reunimos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que quedaron registrados en la historia.

Qué se celebra este 30 de octubre

Un 30 de octubre de 1960, en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, nació Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más reconocidos de la historia y una figura central del deporte argentino. Creció en Villa Fiorito y debutó profesionalmente en 1976, antes de convertirse en campeón del mundo con Argentina en 1986.

Maradona dejó una marca imborrable en el fútbol mundial, tanto por su talento como por su carisma, y su figura trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo popular en Argentina y en muchos otros países.

Diego Maradona.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de octubre

1995. Los separatistas de Québec, en Canadá, fueron derrotados en las urnas por un margen estrecho. El 50,6% de los votantes de la provincia francófona decidió continuar dentro de Canadá, frente al 49,4% que apoyó la independencia.

1983. En Argentina, tras la caída del régimen militar, Raúl Alfonsín ganó las elecciones como candidato de la Unión Cívica Radical. El resultado marcó un paso central en la recuperación institucional y en la consolidación democrática del país.

1975. En España concluyó de hecho la dictadura de más de 36 años del general Franco, tras anunciarse que el príncipe Juan Carlos asumía de manera interina la Jefatura del Estado por la enfermedad del dictador.

Francisco Franco.

1938. La emisora CBS, en Estados Unidos, transmitió la dramatización radiofónica de La guerra de los mundos, de H. G. Wells, adaptada por Orson Welles. La emisión provocó una oleada de pánico entre oyentes que creyeron estar ante una invasión extraterrestre real.

1928. En Gran Bretaña, una observación registrada en el cuaderno de laboratorio de Alexander Fleming quedó asociada al hallazgo de la penicilina. El descubrimiento sería decisivo para la revolución antibiótica y para la salud pública mundial.

1810. Se libró la Batalla del Monte de las Cruces, cerca de Toluca, en México, con victoria de las fuerzas insurgentes dirigidas por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende sobre las tropas de la Corona española. El triunfo abrió el camino hacia la ciudad de México.

1340. Alfonso XI de Castilla obtuvo una victoria clave en la batalla del Salado, en Cádiz, junto a fuerzas aliadas de Portugal y Aragón. El resultado afianzó el dominio castellano del estrecho de Gibraltar en plena Reconquista.

Quiénes nacieron un 30 de octubre

1910. Nació en Orihuela, España, el poeta y dramaturgo Miguel Hernández, una de las figuras de mayor relevancia de la literatura española del siglo XX.

1873. Nació en Parras de la Fuente, México, Francisco Ignacio Madero González, empresario y político que llegaría a la presidencia de su país en 1911 tras el triunfo de la revolución de 1910.

1735. Nació en Braintree, Estados Unidos, John Adams, quien sería el segundo presidente de su país y luego reconocido como uno de los padres fundadores de la nación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.