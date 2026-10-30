Mientras se busca retomar las gestiones por la paz, Ormuz vuelve a ser foco de incidentes: ¿qué ocurrió?

En medio de gestiones para retomar las negociaciones para poner fin la guerra con Irán, el estrecho de Ormuz volvió a ser noticia en estas horas. Un barco se incendió y terminó hundiéndose ayer jueves en ese estratégico paso marítimo para el comercio del petróleo, informó la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) e indicó que toda la tripulación está a salvo.

La UKMTO dijo en un comunicado haber recibido un informe sobre un incidente ocurrido a unas 9 millas náuticas al norte de la localidad de Khasab, en el extremo norte de Omán y ubicada en el estrecho de Ormuz, donde el capitán de otra embarcación “ha informado del avistamiento de otro buque en llamas”.

Más tarde, la entidad actualizó la situación asegurando que las “autoridades regionales han identificado la embarcación como un ‘dhow’ (embarcación tradicional de vela), la cual se vio involucrada en un incidente de seguridad marítima que provocó un gran incendio a bordo, causando que la embarcación escorara y se hundiera”.

No obstante, las autoridades locales “han confirmado que la tripulación ha sido evacuada de forma segura”, añadió la UKMTO.

Este incidente tiene lugar un día después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtiera de que cualquier acción militar “instigada por Israel” en la región del golfo Pérsico tendría un impacto “devastador” en los mercados energéticos internacionales.

Imagen de archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

El jefe de la diplomacia iraní hizo estas declaraciones en X al destacar la participación de Irán en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada en Moscú, donde se abordaron cuestiones relacionadas con los mercados mundiales del gas y la seguridad energética.

La advertencia de Araqchí se produce después de que medios estadounidenses informaran la semana pasada de que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán, posiblemente después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Irán asegura que el estrecho sigue cerrado y desde principios de octubre ha informado de al menos 16 incidentes con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales, aunque el Mando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado la vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance durante la conmemoración del Día Nacional de los Caídos. Foto: AFP

Carta de EE.UU. a Irán

Irán ha recibido una carta enviada por el vicepresidente estadounidense JD Vance, pero aún no ha respondido a ella, informaron ayer jueves las agencias de noticias iraníes, en medio de un intento por reactivar las negociaciones y poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La agencia Fars, que cita a una fuente familiarizada con el tema, afirma que Vance ha dirigido el escrito al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezai, quien aún no ha respondido. En tanto, la agencia Tasnim añade que Irán exige a Estados Unidos que “respete las siete condiciones que ha impuesto” para seguir adelante.

El diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) informó el miércoles de esta carta destinada a relanzar las negociaciones, cuando Estados Unidos e Israel han multiplicado en los últimos días las amenazas de nuevos ataques.

Según el periódico, “Vance evalúa si Teherán y Washington pueden encontrar puntos de convergencia suficientes para convencer a (el presidente Donald) Trump de no dar la orden de un ataque breve e intenso contra Irán en las próximas semanas”. No se trata “de un acuerdo de paz”, sino de “un posible marco de negociaciones”, afirma el diario estadounidense. AFP, EFE

Petroleros afectados por minas, según Irán

Irán afirmó ayer jueves que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos aseguró, por el contrario, haber retirado gran parte de ellas. Según los Guardianes de la Revolución de Irán, los buques habían “desactivado sus radares y sistemas de navegación” e ignorado las advertencias. También dijeron incautar un dron de reconocimiento estadounidense.