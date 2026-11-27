Si buscás qué se celebra hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, en esta nota de efemérides repasamos un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos relevantes de esta fecha.

Qué conmemoraciones hay los 27 de noviembre alrededor del mundo

Este 27 de noviembre se conmemora por primera vez el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de setiembre de 2026. La resolución fue adoptada por consenso, a propuesta de Sierra Leona y con el respaldo de Cabo Verde, Costa Rica y Marruecos. Según destaca Amnistía Internacional, la iniciativa busca visibilizar una práctica que vulnera los derechos de niñas y adolescentes, así como los abusos sexuales que pueden producirse en el marco de estas uniones.

La nueva jornada internacional también apunta a fortalecer la cooperación entre países, mejorar los mecanismos de protección y promover marcos legales que permitan prevenir, denunciar y desalentar estas prácticas. Impulsada a partir de una convocatoria global de la organización Just Rights for Children, la iniciativa propone involucrar a gobiernos y comunidades en el desmantelamiento de los factores sociales y culturales que perpetúan el matrimonio infantil, además de promover herramientas y sistemas que contribuyan al empoderamiento de niñas y adolescentes.

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de noviembre

1983. En las proximidades del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, ocurrió el accidente aéreo de un avión Boeing 747 de Avianca que cubría la ruta París-Madrid-Bogotá. El siniestro dejó 181 personas fallecidas y quedó registrado entre los episodios más trágicos de la aviación comercial.

1971. La nave soviética Mars 2 se convirtió en el primer objeto humano en alcanzar la superficie de Marte, aunque lo hizo de forma accidentada al estrellarse. El descenso falló por un problema en la secuencia del módulo, que impidió el despliegue de los paracaídas.

1957. En Nueva Delhi, Jawaharlal Nehru pronunció un discurso en favor del desarme nuclear y exhortó a Estados Unidos y la Unión Soviética a reducir sus arsenales atómicos. Su planteo se inscribió en una política de no alineación en pleno contexto de Guerra Fría.

1895. Alfred Nobel firmó en París su testamento y dispuso la creación de un fondo para premiar cada año a quienes hicieran aportes destacados en beneficio de la humanidad. De esa decisión surgirían los reconocidos Premios Nobel en distintas áreas.

Alfred Nobel. Foto: Archivo El País.

1868. Al concluir el shogunato Tokugawa, comenzó en Japón la Restauración encabezada por el emperador Meiji, quien trasladó su residencia y la corte de Kioto a Edo, ciudad que pasó a llamarse Tokio. Ese proceso marcó el inicio de una etapa de modernización decisiva para el país.

1807. El general francés Junot entró en Lisboa al mando de 28.000 hombres, tras atravesar España. Frente al avance militar, la corte portuguesa huyó al exilio en Brasil.

1493. Cristóbal Colón llegó al Fuerte de la Natividad, en la actual Haití, y comprobó que todos los hombres que había dejado allí habían sido asesinados. El enclave había sido fundado durante su primer viaje al continente americano.

1095. Durante el Concilio de Clermont, el papa Urbano II convocó a los cristianos a ocupar Jerusalén, dando inicio a la Primera Cruzada. El llamado se transformó en uno de los hechos históricos más relevantes de la Edad Media.

Quiénes nacieron un 27 de noviembre

1921. Nació en Uhrovec, actual Eslovaquia, Alexander Dubcek, político eslovaco que sería una de las figuras centrales de la Primavera de Praga. Su intento de reformar el régimen comunista en Checoslovaquia lo convirtió en un nombre clave de la política europea del siglo XX.

1865. Nació en Bogotá José Asunción Silva, poeta colombiano y uno de los principales precursores del Modernismo en lengua española. Su obra tuvo gran influencia en la literatura hispanoamericana posterior.

1701. Nació en Uppsala Anders Celsius, físico y astrónomo sueco, reconocido por desarrollar la escala centígrada de temperatura. Su nombre quedó asociado de forma permanente a una de las mediciones más utilizadas en el mundo.

1380. Nació en Medina del Campo Fernando I de Aragón, monarca que ejercería poder sobre diversos territorios de la Corona de Aragón. Su figura tuvo relevancia en la organización política de la península ibérica en la Baja Edad Media.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.