Decenas de perros de raza spitz, también conocidos como pomerania, fueron abandonados en campos y zonas boscosas alrededor de Varsovia, Polonia, tras el presunto cierre de una operación de cría ilegal de animales. Desde la semana pasada, más de 20 voluntarios y organizaciones de protección animal realizan un intenso operativo de búsqueda en la región de Mazovia para localizar y poner a salvo a los ejemplares que aún permanecen dispersos a la intemperie.

La operación de rastrillaje se concentra en las afueras de las localidades de Garwolin, Kołbiel y Otwock, abarcando áreas forestales, campos abiertos y arcenes de rutas. Para agilizar la localización de los perros pomerania abandonados entre la densa vegetación, los rescatistas incorporaron un dron equipado con una cámara térmica.

Perra pomerania rescatada en un campo de Polonia Foto: Instagram/Fundación Judyta Puppy

Según los reportes de la Fundación Judyta, los animales fueron hallados dispersos en un radio amplio, con distancias de entre 15 y 20 kilómetros entre sí. Si bien todavía no existe un recuento definitivo, la organización estima que el total de ejemplares descartados podría rondar los 30.

Grave estado sanitario de los animales rescatados

Los primeros procedimientos de rescate animal en Varsovia dejaron en evidencia un alarmante deterioro físico en los ejemplares recuperados. Los veterinarios que asistieron a los perros detectaron fracturas óseas, tumores, diversas afecciones dermatológicas, infestaciones parasitarias, problemas ortopédicos y graves patologías dentales. Además, los equipos confirmaron que cuatro de las hembras encontradas habían parido recientemente antes de ser dejadas a su suerte.

Desde la Fundación Judyta Puppy detallaron que varios de los animales requirieron atención veterinaria de urgencia debido a la gravedad de sus cuadros clínicos. Entre los diagnósticos confirmados figuran casos de giardiasis, sarna y babesiosis, una infección transmitida por garrapatas, junto con lesiones y pérdida de pelaje compatibles con un abandono prolongado de mascotas.

Dificultades en la captura y sospechas sobre un criadero clandestino

La magnitud del despliegue fue difundida también por la cadena pública local TVP3 Warszawa, que en un informe publicado el lunes consignó el hallazgo de 13 ejemplares en las inmediaciones de Garwolin, aunque advirtió que la cifra real sería considerablemente superior debido a los constantes reportes de nuevos avistamientos. El comportamiento de los perros representa uno de los mayores obstáculos para los equipos en el terreno: mientras algunos ejemplares se acercan de forma dócil a los rescatistas, otros manifiestan un temor extremo hacia las personas y huyen hacia lo profundo del bosque al detectar presencia humana.

La principal hipótesis de los activistas por los derechos de los animales apunta a que los perros fueron descartados por los responsables de un criadero ilegal en Polonia luego del cese de sus actividades. Esta presunción se sustenta en la gran cantidad de ejemplares de la misma raza hallados en puntos cercanos y en el estado sanitario que presentan, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad de los responsables ni las circunstancias exactas del hecho.

Rescatan a decenas de perros en Polonia Foto: Fundación Judyta Puppy

Ante este escenario, la fundación exhortó a los vecinos de la zona a no intentar perseguir ni capturar a los animales por cuenta propia para evitar que se internen en áreas más remotas, solicitando en cambio que registren la ubicación exacta de cada avistamiento y den aviso inmediato a los voluntarios.

Con información de O Globo/GDA