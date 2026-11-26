El gobierno de España activó este jueves el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional tras el naufragio de un barco hundido en Ibiza, a unas 25 millas (46,3 km) de la costa de las islas Baleares. El siniestro del buque cisterna Med Emre, de bandera maltesa, provocó la muerte de uno de sus 17 tripulantes y encendió las alarmas ambientales debido a la gran cantidad de gasoil que transportaba en sus bodegas.

La embarcación realizaba la ruta marítima entre el puerto de Algeciras y Barcelona al momento del incidente. Según confirmaron fuentes del operativo de rescate a la agencia EFE y los servicios de emergencia de las islas Baleares en un comunicado oficial, la tripulación completa logró ser evacuada del mar, aunque posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de los marineros en un centro hospitalario de la isla.

El operativo de rescate y el estado de los tripulantes

El despliegue de auxilio involucró a tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, además de varias embarcaciones oficiales y buques mercantes que navegaban en las cercanías y acudieron por proximidad. De los 17 integrantes de la dotación, siete fueron trasladados de urgencia hacia Ibiza. Entre ellos se encontraba el tripulante fallecido, un hombre de 46 años y de nacionalidad turca.

Los otros seis marineros evacuados a la isla fueron ingresados en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario. De acuerdo con el parte de los servicios de emergencia de Baleares, estos seis afectados sufrieron "lesiones leves", principalmente cuadros de hipotermia derivados de la permanencia en el agua.

Hospital Can Misses en Ibiza Foto: JAIME REINA/AFP

Respecto a los diez tripulantes restantes del buque cisterna Med Emre, cinco fueron derivados por vía aérea o marítima hacia Valencia, mientras que los otros cinco permanecieron en buen estado de salud a bordo de uno de los barcos de rescate que participó en la asistencia inicial.

Alerta ambiental por un posible vertido de combustible

La activación del Plan Marítimo Nacional en su nivel 2, dispuesta por el Ejecutivo español a través de la Dirección General de la Marina Mercante, implica el despliegue de medios estatales extraordinarios. El objetivo central de esta medida es prevenir, contener y combatir un eventual vertido de combustible que pueda provocar daños severos en el ecosistema marino y en el litoral de las islas Baleares.

Los reportes de las autoridades muestran diferencias sobre la magnitud exacta de la carga de hidrocarburos. Mientras que fuentes del operativo citadas por EFE señalaron que el buque llevaba 1,2 millones de litros de combustible, los rescatistas indicaron en su parte inicial que la nave transportaba unas 7.000 toneladas de gasoil. Según los registros del portal especializado de rastreo marítimo Vessel Finder, la embarcación fue construida en 2019 y contaba con una eslora de 119 metros.

Buque hundido a pocos km de la costa de Ibiza Foto: EFE

Para monitorear la situación en el agua, Salvamento Marítimo movilizó al buque especializado Clara Campoamor, equipado para la gestión y limpieza de derrames contaminantes. Esta unidad se sumó a la embarcación Salvamar Talia, que ya operaba en el punto exacto del hundimiento, mientras un avión del mismo organismo sobrevuela el área para verificar si el gasóleo comenzó a filtrarse al mar y cuantificar el alcance real de la mancha.

Con información de EFE y AFP