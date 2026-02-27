¿Qué se celebra hoy, viernes 27 de febrero de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 27 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 27 de febrero

El Día de la Independencia de la República Dominicana, celebrado cada 27 de febrero, es una de las festividades más importantes para los dominicanos, ya que conmemora el día en que el país logró su independencia de Haití en 1844. Esta jornada representa un hito clave en la historia de la nación, marcando su autonomía y la lucha por la soberanía y la libertad.

La independencia de la República Dominicana

El 27 de febrero de 1844 es una fecha trascendental en la historia dominicana. En ese día, un grupo de patriotas liderados por Juan Pablo Duarte, conocido como uno de los principales padres fundadores de la República Dominicana, proclamaron la independencia del país, poniendo fin a años de ocupación haitiana.

Este acto fue el resultado de años de lucha y resistencia del pueblo dominicano, quienes deseaban recuperar su libertad y establecer un gobierno propio. La independencia fue proclamada en la ciudad de Santo Domingo y rápidamente se consolidó a través de un arduo proceso de consolidación política y social.

Bandera de República Dominicana. Foto: Billiken

Eventos que sucedieron un 27 de febrero y marcaron la historia

1991: El presidente de los EE.UU. George Bush padre, ordenó el alto el fuego efectivo a partir de la medianoche y declaró la victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico, un conflicto provocado por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990.

George Bush padre.

1964: El gobierno italiano solicitó ayuda para salvar la Torre inclinada de Pisa del colapso. Desde su construcción, en el siglo XII, en suelo blando como campanario de la catedral, la Torre comenzó a inclinarse. Un siglo después de haber finalizado la edificación de los tres primeros pisos, se añadieron cuatro pisos más en un ángulo ligeramente diferente, con la esperanza de compensar la inclinación. A pesar de todos estos esfuerzos, a principios de 1960, la Torre se encontraba unos 40 centímetros desplazada de su centro. Tras varios proyectos fallidos para corregir su desviación, en 1999 unos ingenieros iniciaron un proceso de extracción del suelo inferior que resultó eficaz. Este proyecto proporcionó a la Torre unos 300 años más de vida. En diciembre de 2001, tras permanecer durante varios años cerrada, fue abierta de nuevo al público.

Torre de Pisa en Italia. Foto: Torre de Pisa

1933: El Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, fue consumido por las llamas. El gobierno de Hitler atribuyó la autoría al Partido Comunista y decretó la suspensión de la prensa obrera y marxista, el cese de todas las actividades de los partidos de izquierdas y 4 días más tarde proclamó el estado de emergencia.

1900: En la Conferencia de los Sindicatos Socialistas celebrada en Londres (Reino Unido), nació el Partido Laborista británico.

1884: En Londres, Reino Unido, Paul Kruger, presidente de la República de Sudáfrica, firmó un tratado que devolvió la plena independencia a la provincia de Transvaal, en esos momentos en autogobierno bajo vigilancia británica. Poco después, la fiebre del oro trajo una oleada de pobladores europeos no "boers", lo que conllevó a la desestabilización de la república.

1812: Durante la guerra por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina en la ciudad de Rosario, buscando un símbolo visible para la revolución nacional. Para ello adoptó los colores azul y blanco.

1801: España declaró a Portugal la "Guerra de las naranjas" por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. Esta breve contienda finalizó el 6 de junio con la firma de la paz en Badajoz.

1594: En Francia, Enrique IV fue coronado Rey de Francia en la Catedral gótica de Chartres, cuyos destinos rigió hasta su asesinato en París el 14 de mayo de 1610 por un fanático católico que trató así de evitar que Francia entrara en guerra contra los católicos Habsburgo.

Figuras de la historia que nacieron un 27 de febrero

1912: Nació en Darjeeling, India, Lawrence Durrell, escritor británico cuya obra maestra fue la tetralogía "El cuarteto de Alejandría" y con la que logró el reconocimiento de los lectores.

1902: En Salinas, EE.UU., nació el escritor estadounidense John Steinbeck, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1962 y cuya novela de 1939 "Las uvas de la ira" dio esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. "De ratones y hombres" y "La perla" fueron otras grandes obras.

1863: En la ciudad de Valencia, España, nació el pintor Joaquín Sorolla y Bastida. Fue un representante destacado del impresionismo en su país y de la aplicación directa de la luz al paisaje y la figura. Autor prolífico al que se le conocen más de 2.000 bellas obras catalogadas.

1766: Nació en el Reino Unido, Thomas Robert Malthus, economista inglés, creador del malthusianismo (corriente filosófica social y teórica de la demografía). Su obra más conocida fue "Ensayo sobre el principio de la población".

272: Nació en Naissus (región de Dardania en la actual Serbia) el que fue emperador romano de 306 a 337, Constantino I. En 313 legalizó la religión cristiana y fue el primer emperador en profesar esta fe.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.