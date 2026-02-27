Zelenski insiste para una cumbre con Putin: próxima reunión en marzo incluiría a Rusia, Ucrania y EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo ayer jueves tras hablar desde Kiev con sus emisarios y los mediadores de la Casa Blanca en el conflicto ruso-ucraniano que la próxima reunión entre ucranianos, estadounidenses y rusos está prevista para principios de marzo y se celebrará seguramente en Abu Dabi.

“Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo”, dijo en su discurso a la nación Zelenski, que explicó también que habló varias veces durante el día con sus dos emisarios Rustem Umérov y David Arajamia y también con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Junto con otros enviados de Kiev, Umérov y Arajamia se reunieron ayer jueves en Ginebra con Witkoff y Kushner para preparar la próxima reunión en la que también estarán los rusos y hablar del acuerdo económico Ucrania-Estados Unidos con el que Kiev quiere asegurarse inversiones y apoyo estadounidense en la posguerra.

Zelenski no hizo referencia a lo que se habló en la reunión sobre este acuerdo económico.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de que Ucrania reciba cuanto antes garantías de seguridad, y volvió a abogar por una reunión “a nivel de líderes” con el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz. “Los líderes deciden las cuestiones claves”, dijo Zelenski, que añadió que esto es especialmente cierto en un “régimen personalista” como el ruso.

Zelenski lleva meses invitando a Putin a una reunión en persona a la que según el líder ucraniano podrían asistir también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, u otros dirigentes que han mediado entre ambos bandos como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Putin ha dado largas a la invitación de Zelenski, que en su discurso a la nación de ayer volvió a reprochar a Rusia su falta de interés en poner fin a la guerra y pidió más presión al Kremlin.

Rusia afirmó ayer jueves que no tiene “fechas límites” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania antes de las reuniones de ayer en Ginebra.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, quiere el control total de la región ucraniana de Donetsk, en el este, exigencia que Kiev descarta por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que su país no tiene “fechas límites” para un acuerdo. “No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo”, zanjó el canciller, citado por las agencias de noticias estatales rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer “pronósticos”.

Con información de Agencia EFE, AFP