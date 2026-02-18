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El País Mundo

Zelenski confirma que EE.UU. participará en la verificación de un eventual cese al fuego con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, detalló avances en Ginebra sobre el alto el fuego y confirmó la participación de EE.UU. en su verificación.

18/02/2026, 09:06
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El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky salen de una conferencia de prensa tras su reunión en el club Mar-a-Lago de Trump el 28 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida.
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
Foto: Joe Raedle/AFP fotos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró al término de los contactos mantenidos por ucranianos, rusos y estadounidenses en Ginebra que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.

"Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política", dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas, en el que señala también que no se han logrado avances en la parte "política" de las negociaciones.

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El presidente ucraniano agregó que la verificación del cumplimiento del alto el fuego contará con la participación de EE.UU., y señaló que el jefe del Estado Mayor y negociador ucraniano, Andrí Gnátov, le informará de los detalles acordados cuando la delegación regrese a Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una declaración de prensa en la residencia de Múnich.
Foto: AFP

Por otra parte, Zelenski explicó que las partes siguen teniendo "posiciones diferentes" sobre el reparto de la región del Donbás y sobre quién controlará la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde los primeros días de la invasión.

El líder ucraniano destacó sin embargo que los dos bandos y los negociadores estadounidenses hayan acordado seguir reuniéndose para intentar salvar las distancias que los separan en estas cuestiones.

Zelenski se felicitó por la presencia de representantes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en las negociaciones.

"Estoy contento de que hubiera una participación más amplia esta vez. Para nosotros es muy importante la presencia de Europa", declaró.

Zelenski había explicado antes que ucranianos y estadounidenses se habían reunido con representantes de estos cuatro países europeos en Ginebra.

EFE

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