Dinamarca votará gobierno en marzo: adelantan elecciones en medio de las tensiones con EE.UU.

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció ayer jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.

Frederiksen gobierna desde hace cuatro años en una coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

La primera ministra hizo el anuncio desde la tribuna del Parlamento (Folketing) y no descartó ninguna posible fórmula de gobierno si su partido conserva la condición de más votado, incluido formar una coalición con el resto de fuerzas de izquierda, “si tiene capacidad de maniobra y puede colaborar de forma amplia”. “No excluyo nada de antemano, porque en el tiempo en el que vivimos no voy a plantear exigencias extremas”, afirmó.

La líder socialdemócrata resaltó no obstante que su intención es continuar con la línea actual, en la que se ha disparado la inversión en defensa a raíz de la guerra en Ucrania.

Dinamarca ha atravesado en los últimos meses una crisis en su relación con Estados Unidos, por el reiterado interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia apelando a motivos de seguridad.

El anuncio a finales de enero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia han rebajado no obstante la tensión.

Frederiksen anunció también que el Partido Socialdemócrata propondrá introducir un impuesto al patrimonio si gobierna. “Cuando el uno por ciento más rico de la población posee cerca de un cuarto del total de la riqueza neta de los daneses, es demasiado desigual. Por eso proponemos un impuesto al patrimonio, Dinamarca no se ha convertido en una sociedad rica y fuerte basándose en la desigualdad”, declaró.

El impuesto permitiría recaudar unos 800 millones de euros, que serían destinados a las escuelas públicas de primaria.

Agencia EFE