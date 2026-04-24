Qué se celebra hoy, viernes 24 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 24 de abril de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos destacados que ayudan a entender la relevancia de esta fecha.

Qué se celebra el 24 de abril

Cada 24 de abril se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una jornada marcada por las Naciones Unidas (ONU) para honrar la cooperación entre los estados alrededor del mundo. "No se trata simplemente de una práctica o de una cuestión de número de agentes implicados, sino de la adhesión a un proyecto político común basado en el respeto de un sistema compartido de normas y valores", indica la ONU, agregando que el multilateralismo se basa en principios fundadores como la consulta, la inclusión y la solidaridad.

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de abril

2003. En la revista científica Nature se anuncia la secuenciación completa del genoma humano, dos años antes de lo previsto. El avance marcó un hito para la biología y la medicina, y consolidó uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la era contemporánea.

1990. El transbordador espacial Discovery es lanzado desde Cabo Cañaveral con el Telescopio Espacial Hubble en su bodega. El observatorio, fruto de un proyecto conjunto entre la NASA y la ESA, transformó la astronomía con imágenes y datos que modificaron numerosas teorías sobre el universo.

Telescopio espacial Hubble. Foto: NASA.

1953. En Reino Unido, Isabel II nombra Caballero de la Jarretera a Winston Churchill. Ese mismo año, la Academia Sueca le concedería el Premio Nobel de Literatura por su obra histórica y biográfica, así como por su oratoria en defensa de los valores humanos.

Winston Churchill, 1940.

1916. En Dublín comienzan los Levantamientos de Pascua contra el gobierno británico. Nacionalistas irlandeses liderados por Patrick Pearse atacan sedes oficiales y proclaman la independencia de Irlanda, en uno de los hechos históricos más recordados del siglo XX en ese país.

1898. España declara la guerra a Estados Unidos tras conocer la orden de bloquear La Habana. La decisión profundizó un conflicto que tendría consecuencias decisivas para la presencia española en ultramar.

1854. En Viena se celebra la boda del emperador Francisco José I de Austria con la princesa bávara Elizabeth, conocida popularmente como Sissí. La unión se convirtió en uno de los episodios más célebres de la historia imperial europea.

1834. En Perú tiene lugar el Abrazo de Maquinhuayo, acuerdo que pone fin a la primera guerra civil de la historia republicana del país. El episodio selló el paso de tropas rebeldes al bando del presidente Luis José de Orbegoso.

1704. En Estados Unidos aparece el Boston Letters, considerado el primer periódico de tirada continua de la Norteamérica británica. Su publicación ocupa un lugar destacado en las efemérides vinculadas a la historia de la prensa.

1547. Se libra la Batalla de Mühlberg, a orillas del Elba, donde las tropas imperiales de Carlos V vencen a la Liga de Smalkalda. La victoria permitió al emperador recuperar el control en un contexto marcado por la Reforma luterana en el Sacro Imperio.

1254. En San Juan de Acre embarcan de regreso los supervivientes de la cruzada impulsada años antes por Luis IX de Francia. El episodio refleja el desenlace de una expedición militar que terminó con fuertes pérdidas para los cruzados.

1479 a. C.. Según la cronología de la XVIII dinastía, Tutmosis III sube al trono de Egipto. Su reinado sería uno de los más poderosos del antiguo Egipto y llevaría al imperio a alcanzar su mayor extensión territorial.

Quiénes nacieron un 24 de abril

1904. Nace en Rotterdam Willem de Kooning, pintor neerlandés nacionalizado estadounidense y figura central del expresionismo abstracto. Su obra fue clave en el desarrollo del arte contemporáneo del siglo XX.

1880. Nace en Jönköping Gideon Sundback, inventor sueco que patentaría la cremallera moderna en 1913. Su aporte técnico fue decisivo para la expansión de un sistema de cierre que se volvió de uso cotidiano en todo el mundo.

1581. Nace en Francia San Vicente de Paúl, sacerdote y fundador de la Congregación de la Misión. Su labor estuvo orientada a la predicación entre campesinos y a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.