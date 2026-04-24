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Nueva ronda de despidos en Meta: la cifra que se filtró y el mensaje de la jefa de personal

La empresa de Mark Zuckerberg enfrenta una etapa de reajuste de costes operativos. La jefa de personal, Janelle Gale, confirmó la medida, la que también implicará el cierre de miles de vacantes sin cubrir.

El País
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24/04/2026, 03:25
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Logo de Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg.
Foto: AFP

La tecnológica estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará al 10% de su plantilla -unos 8.000 empleados- el próximo 20 de mayo, según un memorando interno filtrado por Bloomberg ayer jueves.

En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, confirmó que la medida supondrá también el cierre de unas 6.000 vacantes que no habían sido cubiertas.

“Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias”, dijo Gale.

La jefa de personal anotó que estos despidos forman parte del “esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando”.

El joven emprendedor que no se tomó días libres en tres años e hizo fortuna con el desarrollo de IA

Mark Zuckerberg, CEO de Meta.
Mark Zuckerberg, CEO of Meta.
Foto: AFP

La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos.

Los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

Meta contaba con casi 79.000 trabajadores a principios de año. EFE

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