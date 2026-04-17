Uruguayos renunciaron a Meta en Londres, crearon startup que pone IA a inmobiliarias y se expanden a Argentina

Son uruguayos, ambos vivieron en Londres -donde trabajaron para el gigante Meta-, y en 2024 dejaron todo para unirse y solucionar un problema del sector inmobiliario uruguayo: la búsqueda de propiedades.

Esa es la historia -resumida- del camino que transitaron Ignacio de Haedo y Javier Rey para crear Mirando.ai, una plataforma que aplica inteligencia artificial (IA) para hacer más eficiente y completa la búsqueda y gestión de inmuebles publicados en Internet en Uruguay.

«Es más que un buscador. Cuando comenzamos el proyecto, en enero de 2025, queríamos solucionar el problema de los agentes inmobiliarios, que muchas veces no tienen tiempo para hacer una búsqueda profunda de inmuebles para clientes y chequear todas las propiedades. Pero lo que lanzamos en julio del año pasado, es mucho más», explicó De Haedo.

Rey complementó: «Comprendimos el valor del agente inmobiliario en el proceso de compra como asesor y comenzamos a redireccionar el producto a Mirando Pro. Ahora, además de búsquedas, brinda datos sobre qué quieren sus clientes, porque el sistema aprende de las interacciones que hacen los compradores,y brinda estadística en tiempo real, entre otras funciones. Con IA automatizamos y generamos eficiencia de muchas cosas para que el agente se concentre en la parte humana», señaló.

Según explicaron, Mirando.ai está entrenado con datos de Internet de Uruguay y accede a todas las publicaciones que existen en el país. Además, identifica duplicados y analiza el historial de cada propiedad a partir de su trazabilidad.

Inteligencia Artificial puede ayudar en la búsqueda de inmuebles. Foto: Archivo El País

Otro diferencial es su formato de búsqueda. Mirando incorporó dos métodos, uno por su buscador en la plataforma y otro mediante un mensaje de WhatsApp. En ambos casos, el usuario puede realizar la consulta por escrito o por audio, ya que el sistema entiende lenguaje natural.

La startup se lanzó oficialmente en agosto de 2025 y en enero alcanzó su punto de equilibrio. Si bien los fundadores aún no cobran un sueldo -porque una parte de la facturación se destina a reinversión y otra a pagar el sueldo de un empleado- estiman que en tres meses ya podrán vivir del proyecto, indicaron.

Actualmente, la plataforma cuenta con 30 inmobiliarias como clientes y es utilizada por más de 100 agentes. Y a pesar de que enero y febrero no son meses fuertes para el sector, Mirando.ai creció: en febrero los agentes elaboraron 220 propuestas y en marzo, 400. «Cada agente analizó en promedio unas 7.500 propiedades por mes para luego enviar las propuestas a sus clientes», subrayó Rey.

La startup ofrece planes mensuales que dependen del tamaño de la inmobiliaria, con valores que oscilan entre US$ 50 y US$ 100 por agente, con uso ilimitado.

Experiencia a medida

Encontrar la propiedad adecuada es solo el 50% del valor del servicio de la plataforma; la otra mitad es cómo lo hace. «Es cómo organiza la data y la brinda al usuario, es experiencia de cliente para atacar otro de los desafíos que tiene el sector: la baja fidelidad de los usuarios con las inmobiliarias», señaló De Haedo.

Según detalló, tras una búsqueda del agente, el sistema crea una web personalizada para cada cliente con las opciones encontradas. Allí el usuario puede ver la propiedad, sus características e incluso dar «me gusta» o «no me gusta». Esa opción, sumada a los comentarios del agente, permite a la IA aprender y encontrar mejores inmuebles.

«Por ejemplo, si ve que al usuario le gustan los apartamentos con balcones grandes, busca ese tipo de inmuebles. Esa data le llega al agente para que evalúe», graficó Rey.

Para este año, la startup planea escalar el equipo de tres a siete personas, con el ingreso de dos vendedores y dos ingenieros. Además, ahora que el producto está validado por el mercado y en expansión, retomarán conversaciones con fondos de inversión regionales -iniciadas en 2025- para abrir su primera ronda de inversión, adelantaron.