Qué se celebra hoy, viernes 23 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 23 de octubre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra este 23 de octubre

El 23 de octubre se celebra en Uruguay el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación, establecido por la ley N.º 16.154 en 1990 y declarado feriado no laborable para quienes ejercen la profesión.

La norma fue modificada en 2018 para incluir expresamente a todos los trabajadores de los medios, en cualquiera de sus ámbitos. La fecha también rinde homenaje a los periodistas fallecidos en ejercicio de su función y suele ser una instancia para reivindicar la libertad de expresión, la ética profesional y el acceso a la información como pilares de la democracia.

Micrófono en programa radial periodístico.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de octubre

2011: En Túnez se celebran las primeras elecciones libres tras la revolución de la llamada primavera árabe. En Nahda, partido de corte islamista, se impone con más del 40% de los sufragios y se convierte en el claro vencedor de los comicios.

2001: Apple lanza el iPod, un reproductor de audio digital que cambiará el panorama de la industria musical. El dispositivo marcará un punto de inflexión entre los hechos históricos vinculados a la tecnología de comienzos del siglo XXI.

Familia iPod.

1956: En Hungría, estudiantes, intelectuales y obreros se manifiestan en Budapest para exigir el fin de la dominación soviética y del gobierno estalinista. La protesta se expandirá por el país y derivará en una revuelta nacional que será sofocada semanas después.

1944: En el marco de la II Guerra Mundial, fuerzas estadounidenses encabezadas por Douglas MacArthur y tropas japonesas combaten en el Golfo de Leyte. La batalla se convierte en una victoria decisiva para los Aliados y modifica el equilibrio militar en el Pacífico.

1942: Comienza en El Alamein una de las batallas más decisivas de la II Guerra Mundial, cuando las tropas británicas al mando de Bernard Montgomery inician la ofensiva conocida como Operación Lightfoot. La acción abrirá paso a la retirada de las fuerzas de Erwin Rommel.

1940: Adolf Hitler se reúne con Francisco Franco en Hendaya para discutir la resistencia francesa, la posibilidad de una ofensiva sobre Gibraltar y una eventual entrada de España en la II Guerra Mundial. El encuentro termina sin acuerdos concretos.

1642: Tiene lugar en Edgehill la primera batalla de la Guerra Civil inglesa, entre los partidarios del rey Carlos I y las fuerzas parlamentarias. El enfrentamiento será el inicio de un conflicto que transformará el sistema político inglés.

1641: En Belfast estalla una insurrección contra el dominio inglés, en un contexto de fuerte tensión religiosa y política. Los ataques dejan miles de colonos protestantes ingleses y escoceses muertos en Ulster.

425: En Roma, Valentiniano III es investido como emperador de Occidente. Su acceso al poder se produce bajo la influencia de su madre, Gala Placidia, en una etapa de creciente debilitamiento del Imperio romano.

42 a. C.: En Macedonia se libra la segunda batalla de Filipos, en la que Marco Antonio y Octaviano derrotan definitivamente a las fuerzas de Marco Junio Bruto. El episodio es uno de los hechos históricos clave en el final de la república romana.

Quiénes nacieron un 23 de octubre

1942: Nace en Chicago Michael Crichton, médico y escritor estadounidense, autor de obras de gran repercusión como La amenaza de Andrómeda y Parque Jurásico. Figura entre los nacimientos destacados de esta fecha por su influencia en la literatura y el cine.

1940: Nace en Tres Corações Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé. El futbolista brasileño será una de las mayores figuras del deporte y ganará tres Copas del Mundo con su selección.

1837: Nace en Kaposvár Moritz Kaposi, médico dermatólogo húngaro que dará nombre al sarcoma de Kaposi. Su trabajo contribuirá al desarrollo científico de la dermatología moderna.

1817: Nace en Toucy Pierre Athanase Larousse, gramático, pedagogo y lexicógrafo francés. Su apellido quedará asociado a una de las obras enciclopédicas más reconocidas de la lengua francesa.

1715: Nace en San Petersburgo Pedro II, futuro zar de Rusia. Su breve reinado se extenderá entre 1727 y 1730, en un período de inestabilidad dentro de la monarquía rusa.

1503: Nace en Lisboa Isabel de Portugal, futura reina consorte de España y emperadora del Sacro Imperio. Su figura quedará ligada a la monarquía hispánica del siglo XVI.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.