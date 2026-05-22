Qué se celebra hoy viernes 22 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 22 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Esto se festeja cada 22 de mayo

El Día Mundial de la Biodiversidad se celebra el 22 de mayo de cada año con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y la necesidad de protegerla para el bienestar de todos los seres vivos del planeta. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y está alineado con los esfuerzos globales para combatir la pérdida de especies y ecosistemas que enfrentan muchas áreas del mundo debido a las actividades humanas.

La selva amazónica, la mayor reserva natural del mundo, subyugante.

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de mayo

1990: Tras 150 años de separación de hecho, Yemen del Norte y Yemen del Sur se unieron para formar la República de Yemen. El proceso abrió una nueva etapa política, aunque la inestabilidad económica y los conflictos posteriores pusieron en riesgo esa unión.

1972: Richard M. Nixon llegó a Moscú para concretar la primera visita de un presidente de Estados Unidos a la Unión Soviética. El viaje se convirtió en un hecho relevante dentro de la distensión en la Guerra Fría.

Richard Nixon.

1969: En el marco de la misión Apolo X, Thomas Stafford y Eugene Cernan separaron el Módulo Lunar del Módulo de Mando y lo colocaron en órbita lunar de baja altura. La maniobra permitió probar sistemas clave y obtener imágenes de posibles zonas de alunizaje para futuras misiones.

El año 1969 fue la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Foto: EFE

1960: En las cercanías de Valdivia, Chile, se registró el terremoto más poderoso del que se tenga registro, con magnitud 9,5. El sismo y el posterior tsunami provocaron miles de víctimas y daños de gran magnitud tanto en Chile como en otras regiones del Pacífico.

1939: Italia y Alemania firmaron en Berlín el llamado Pacto de Acero, una alianza política y militar entre ambos regímenes. El acuerdo consolidó la relación entre los dos países en la antesala de la Segunda Guerra Mundial.

1629: Cristian IV de Dinamarca firmó la paz de Lubeck con Fernando II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El acuerdo puso fin a la participación danesa en la Guerra de los Treinta Años y al respaldo a los protestantes alemanes.

1455: En Hertfordshire, Inglaterra, tuvo lugar la primera batalla de San Albano, considerada el inicio de las Guerras de las Dos Rosas. El enfrentamiento abrió un prolongado conflicto dinástico por la sucesión al trono inglés.

Quiénes nacieron un 22 de mayo

1907: Nació en Bruselas Georges Remi, historietista belga conocido como Hergé. Su creación más famosa fue "Las aventuras de Tintín", una de las series más influyentes del cómic europeo.

1859: Nació en Edimburgo Arthur Conan Doyle, médico y escritor escocés. Fue el creador de Sherlock Holmes, personaje fundamental en la literatura policial y modelo de los detectives modernos.

1813: Nació en Leipzig Richard Wagner, compositor alemán y una de las figuras centrales de la música del siglo XIX. Su obra tuvo una influencia decisiva en la ópera y en el desarrollo del romanticismo musical.

1783: Nació en Whittington William Sturgeon, físico e inventor británico. Es reconocido por haber construido en 1825 el primer electroimán, un avance clave para el desarrollo de la tecnología moderna.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.