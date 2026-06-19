Qué se celebra hoy, viernes 19 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, viernes 19 de junio de 2026, estas efemérides reúnen un día como hoy marcado por hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos países y períodos de la historia.

Qué se festeja este 19 de junio

El Natalicio de Artigas, celebrado el 19 de junio, es una fecha de gran importancia histórica para Uruguay, ya que conmemora el nacimiento de José Gervasio Artigas, uno de los héroes nacionales más grandes del país. Artigas fue un líder militar y político fundamental en la lucha por la independencia de Uruguay y en la formación de la nación. Nació en 1764 en la ciudad de Montevideo y a lo largo de su vida desempeñó un papel crucial en la historia de América Latina.

"Artigas en la puerta de la Ciudadela", óleo sobre lienzo de Juan Manuel Blanes. Foto: Museo Histórico Nacional

Eventos históricos que ocurrieron un 19 de junio

2022. Al ganar en las elecciones celebradas hoy el candidato Gustavo Petro, Colombia tendrá un gobierno de izquierdas por primera vez en la historia. El resultado quedó registrado entre las efemérides políticas más relevantes de la región en tiempos recientes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP

2014. En Madrid, España, tuvo lugar la coronación de Felipe VI, luego de que el rey Juan Carlos I anunciara su abdicación a favor de su hijo. La ceremonia se realizó en el Congreso de los Diputados y pasó a integrar los hechos históricos destacados de la monarquía española.

1965. En Argelia se produjo un golpe de Estado militar que derrocó a Ahmed Ben Bella y otorgó el poder a Houari Boumedian. El cambio de mando se dio en medio de disputas internas y tensiones externas, en un episodio central de la historia política del país.

1961. Kuwait obtuvo su independencia con la finalización del protectorado británico. Se convirtió así en el primer Estado árabe del Golfo Pérsico en lograrlo y en una de las naciones más ricas de la península por sus recursos petroleros.

1945. En Chile ocurrió la llamada Tragedia del humo en la mina de cobre El Teniente, donde 355 mineros murieron y otros 747 resultaron heridos. El desastre impulsó cambios profundos en la legislación laboral y en las normas de seguridad minera.

1944. En el marco de la Segunda Guerra Mundial comenzó la batalla del Mar de Filipinas entre fuerzas japonesas y estadounidenses. El enfrentamiento derivó en una severa derrota para Japón y debilitó de forma decisiva su capacidad aeronaval.

1790. La Asamblea Constituyente de Francia aprobó un decreto que suprimió la nobleza hereditaria y dejó como único título permitido el de ciudadano. La medida provocó la salida de numerosos aristócratas del país y figura entre las efemérides de la Revolución Francesa.

1097. Durante la Primera Cruzada se produjo la toma de Nicea, luego de la rendición del sultán Kilij Arslan I al emperador bizantino Alejo I. El episodio fue uno de los hechos históricos decisivos en el avance cruzado hacia Antioquía.

Quiénes nacieron un 19 de junio

1861. En Calambá, Filipinas, nació José Protasio Rizal, médico y escritor cuya lucha por su pueblo lo convirtió en héroe nacional. Su figura ocupa un lugar central entre los nacimientos más recordados de la historia filipina.

1764. En Montevideo, actual Uruguay, nació José Gervasio Artigas, caudillo fundamental de la independencia uruguaya. Su liderazgo político y militar lo transformó en una de las personalidades más influyentes de la región.

1623. En Clermont nació Blaise Pascal, matemático y filósofo francés, reconocido además como inventor de una calculadora mecánica. Su nombre sobresale entre los nacimientos vinculados al pensamiento científico moderno.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.