Qué se celebra hoy, viernes 16 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, viernes 16 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy en la historia. En esta selección de efemérides se destacan episodios políticos, científicos y culturales de distintas épocas.

Qué conmemoraciones hay los 16 de octubre alrededor del mundo

El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, establecido en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO.

La fecha coincide con el aniversario de la fundación de esa organización, en 1945, y busca llamar la atención sobre el hambre, la malnutrición y la pobreza, así como promover acciones para garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

Bebé comiendo. Foto: Negative Space.

Eventos históricos que ocurrieron un 16 de octubre

1998: En la London Clinic de Londres, Augusto Pinochet fue detenido por miembros de Scotland Yard por orden del juez español Baltasar Garzón. El ex dictador chileno estaba acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas en una causa vinculada al denominado Plan Cóndor.

1986: Al alcanzar la cima del Lhotse, en el Himalaya, el alpinista italiano Reinhold Messner se convirtió en el primer ser humano en escalar los 14 ochomiles de la Tierra. La marca lo consolidó como una de las grandes figuras del montañismo mundial.

1945: En Quebec culminó el proceso de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Treinta y cuatro países firmaron su Constitución con el objetivo de mejorar la producción agrícola y combatir el hambre en el mundo.

1934: Unos 90.000 comunistas chinos escaparon del cerco impuesto por Chiang Kai-shek en Jiangxi, en el inicio de la llamada Larga Marcha. De ese contingente solo una parte llegó a Yenan, en un episodio decisivo para la historia política de China.

1846: En Boston, William Thomas Morton realizó una demostración pública del uso de la anestesia en medicina. La intervención con éter sorprendió a los presentes y marcó un punto de inflexión en la práctica quirúrgica moderna.

1817: El explorador italiano Giovanni Battista Belzoni descubrió la tumba del faraón Seti I en el Valle de los Reyes, en Egipto. El hallazgo quedó entre los más destacados de la egiptología en el siglo XIX.

1813: Napoleón encabezó a sus tropas en la batalla de Leipzig, en Alemania, frente a una coalición integrada por Austria, Prusia, Rusia y Suecia. La confrontación derivó en una derrota clave para el emperador francés en las guerras napoleónicas.

1805: Comenzó en Ulm, en Alemania, la batalla entre Francia y Austria que terminaría con la rendición de las fuerzas austríacas ante Napoleón. Se trató de uno de los hechos históricos más significativos de esa campaña militar.

1652: Finalizó la revuelta secesionista en Cataluña conocida como Guerra dels Segadors, con la rendición de Barcelona ante Juan José de Austria. El episodio puso fin a un prolongado conflicto contra la monarquía española.

912: Abderramán III fue proclamado emir en Córdoba. Su llegada al poder impulsó al emirato cordobés hacia una etapa de gran expansión política y religiosa, que luego derivaría en el califato.

690: Wu Zetian ascendió al trono en China, proclamó la dinastía Zhou y asumió el nombre de Emperador. Fue la única mujer en ocupar el trono imperial en la historia china y promovió al budismo como religión oficial.

Quiénes nacieron un 16 de octubre

1927: Nació en Danzig, actual Gdansk, el escritor alemán Günter Grass, poeta, novelista y dramaturgo. Décadas más tarde obtuvo el Premio Nobel de Literatura y se convirtió en una referencia de las letras europeas con obras como El tambor de hojalata.

1888: Nació en Nueva York el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, figura central del teatro de su país. Ganó cuatro veces el premio Pulitzer y recibió el Nobel de Literatura por una obra marcada por el realismo psicológico y dramático.

1854: Nació en Dublín Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés, reconocido por su ironía y su estilo. Entre sus títulos más recordados figuran La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray y Salomé.

Oscar Wilde. Foto: Canva

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.