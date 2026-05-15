Qué se celebra hoy, viernes 15 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 15 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los acontecimientos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por hechos históricos y figuras relevantes vinculadas a esta fecha.

Esto se festeja cada 15 de mayo

El Día de San Isidro, celebrado el 15 de mayo, es una festividad religiosa y cultural de gran importancia en España, especialmente en Madrid, donde se rinde homenaje a San Isidro Labrador, el patrón de la ciudad. Este día es un momento de gran fervor popular, en el que se celebran numerosas tradiciones, eventos y actividades tanto religiosas como festivas.

Eventos históricos que ocurrieron un 15 de mayo

2013: Un equipo de científicos estadounidenses dirigido por Shoukhrat Mitalipov anunció que logró obtener células madre embrionarias humanas a partir de una célula adulta de piel. El avance fue presentado como un paso relevante para la clonación terapéutica y para futuras investigaciones médicas.

2011: Decenas de miles de personas participaron en la manifestación del 15 de mayo en varias ciudades de España, convocadas por la plataforma Democracia Real Ya. La protesta marcó un movimiento de indignación social y política en medio de la crisis económica y de cuestionamientos al sistema institucional.

1991: Edith Cresson, del Partido Socialista Francés, se convirtió en la primera mujer en asumir como primera ministra de Francia. Su llegada al cargo representó un hecho político de alto impacto en la historia contemporánea del país.

1957: Gran Bretaña hizo explotar su primera bomba de hidrógeno a gran altitud sobre la isla de Navidad, en el marco de un programa de pruebas en el Pacífico. El ensayo se inscribió en el contexto de la carrera armamentística de la época.

1948: Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak declararon la guerra al recién fundado Estado de Israel. El hecho abrió una nueva etapa de conflicto en Medio Oriente tras la proclamación de la nueva nación.

1941: En el Reino Unido se realizó con éxito el primer vuelo de prueba del Gloster Meteor, considerado el primer avión a reacción aliado. Más tarde, la aeronave entraría en servicio durante la Segunda Guerra Mundial.

1940: Las fuerzas armadas holandesas firmaron su rendición ante Alemania en Rijsoord, en Holanda, luego de varios días de ofensiva y del bombardeo de Róterdam. La capitulación se produjo en el marco del avance alemán en Europa occidental.

1918: Se instauró la primera línea regular de correo aéreo entre Washington y Nueva York, en Estados Unidos. El servicio marcó un antecedente clave en el desarrollo del transporte aéreo comercial y postal.

Washington DC, capital de Estados Unidos. Foto: AL DRAGO/AFP

1891: El papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, texto central de la doctrina social de la Iglesia. El documento abordó la cuestión obrera, el papel del Estado y la organización de los trabajadores.

1867: Tras un prolongado asedio, la ciudad de Querétaro se rindió ante las tropas de Benito Juárez y fueron capturados Maximiliano, Miramón y Mejía. La caída de la plaza significó el final del Segundo Imperio Mexicano.

1796: Napoleón Bonaparte entró en Milán al mando de sus tropas. El episodio formó parte de la campaña militar francesa en Italia y consolidó el ascenso del militar en Europa.

Napoleón Bonaparte. Picasa

1730: Robert Walpole fue nombrado premier británico por el rey Jorge II, en el primer antecedente formal de la figura de primer ministro en el Reino Unido. El hecho quedó registrado como un hito institucional en la política británica.

1571: Miguel López de Legazpi y sus hombres conquistaron Manila, en la isla de Luzón, y la eligieron como capital del enclave español en Asia. La ciudad se transformó en un punto estratégico para la expansión imperial.

614: Los persas, encabezados por Cosroes II, tomaron Jerusalén tras invadir Siria. Durante la ocupación se apropiaron de la Vera Cruz, tomaron prisionero al patriarca y expulsaron a la población de la ciudad.

Quiénes nacieron un 15 de mayo

1903: Nació en Dresde la arqueóloga y matemática María Reiche Newman. Su trabajo de investigación sobre las líneas de Nazca en Perú la convirtió en una figura fundamental para el estudio y la preservación de ese patrimonio cultural.

1859: Nació en París Pierre Curie, físico y químico pionero en el campo de la radioactividad. Su trayectoria científica lo llevaría a obtener el Premio Nobel de Física junto a Marie Curie y Henri Becquerel.

1567: Nació en Cremona Claudio Monteverdi, compositor italiano decisivo en la transición de la música renacentista a la barroca. Su obra dejó una influencia duradera en la historia de la música y en el desarrollo de la ópera.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.