¿Qué se celebra hoy, viernes 10 de abril de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el viernes 10 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 10 de abril

Usar Día Internacional de la Homeopatía, celebrado el 10 de abril, es una fecha dedicada a la promoción y concientización sobre la homeopatía, una rama de la medicina alternativa que se basa en el principio de que "lo similar cura lo similar". Este día se conmemora para destacar los beneficios de la homeopatía en el tratamiento de diversas afecciones y se enfoca en difundir su conocimiento y aplicabilidad en la salud pública.

Qué es la Homeopatía

La homeopatía es un sistema terapéutico que fue desarrollado a finales del siglo XVIII por el médico alemán Samuel Hahnemann. Se basa en la idea de que las sustancias que causan síntomas en una persona sana pueden ser utilizadas en dosis muy diluidas para tratar enfermedades similares en personas enfermas. La homeopatía busca estimular las defensas naturales del cuerpo para promover la curación de manera holística, considerando tanto los aspectos físicos como emocionales de la persona.

Este enfoque terapéutico ha sido utilizado en una amplia variedad de condiciones, desde problemas digestivos hasta trastornos emocionales y se caracteriza por su enfoque personalizado, en el que se elige el remedio homeopático según las características individuales de cada paciente.

La importancia del Día Internacional de la Homeopatía

El Día Internacional de la Homeopatía tiene como objetivo sensibilizar al público sobre la homeopatía y su impacto en la salud. Esta fecha es una oportunidad para informar a la población sobre sus beneficios, su aplicación en diversos contextos médicos y su integración con otros tratamientos de salud. A pesar de que la homeopatía ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años, este día busca promover el diálogo y la comprensión sobre este enfoque terapéutico.

Terapia con homeopatía.

Sucesos históricos que ocurrieron un 10 de abril

2019: Por primera vez en la historia de la astronomía, un grupo de 200 científicos de varios países publicó la imagen de un agujero negro. El fotografiado fue el que se ubicó en el centro de la galaxia Messier 87 situada a 55 millones de años luz de la Tierra. La imagen se logró sincronizando 8 radiotelescopios durante cinco días, actuando como una sola antena parabólica del tamaño de nuestro planeta.

Imagen de un agujero negro.

1972: Cerca de 4.000 personas fallecieron en un gran terremoto en el sur de Irán. El epicentro del temblor se situó en las cercanías de la localidad de Ghir, una ciudad agrícola ocupada por alrededor de 7.000 habitantes, que resultó totalmente arrasada junto a unas 60 aldeas situadas en su inmediaciones. La cercana ciudad de Jahrom también se vio afectada y los temblores se sintieron también en la antigua ciudad de Shiraz, a 160 km de distancia de Ghir.

1970: Aunque la banda tuvo problemas desde hace aproximadamente un año, fue en el día de hoy cuando Paul McCartney, que intentó por todos los medios mantener unido al grupo, emitió un comunicado de prensa publicado en el diario británico "Daily Mirror" en el que anunció la separación definitiva de "The Beatles". Con la muerte del grupo, nació un mito.

The Beatles en 1966.

1968: En las cercanías del puerto de Wellington, Nueva Zelanda, a primeras horas de esa mañana, un frente cálido tropical chocó con una masa de aire frío originando una de las peores tormentas que sufrió este país, dando lugar a gigantescas olas y vientos de más de 160 km/h. Al tratar de entrar a puerto en esas inclementes condiciones meteorológicas, el ferry Wahine se vio empujado contra los peligrosos arrecifes Barrett, que dejaron inutilizado el sistema de radar del buque, zozobrando a continuación con el trágico balance de cincuenta y una personas fallecidas.

1938: En Austria tuvo lugar un plebiscito controlado, tras la invasión de Adolf Hitler el 12 de marzo, donde el 99,7 por ciento de los austríacos mayores de 20 años aprobó el Anschluss (en alemán: "Unión") para la unificación política de Austria y Alemania. Cabe destacar que el voto no fue secreto y los votantes tuvieron que cumplimentar la papeleta delante de los miembros de las SS sin poder introducirla en la urna directamente.

1912: Con inusitada expectación zarpó el lujoso trasatlántico Titanic desde el puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York. El buque estuvo comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la compañía White Star Line, quien realizó su última travesía antes de ser jubilado, para "pasar más tiempo junto a mi esposa e hija", según manifestó. Lamentablemente, poco antes de la medianoche del 14 de abril, el trasatlántico colisionó con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Por desgracia, al pensar sus constructores que el buque era indestructible, no se halló preparado para una emergencia de este tipo y, por ello, no contó con suficientes botes salvavidas para el pasaje y la tripulación. Dos horas más tarde, a primeras horas del 15 de abril, el barco se hundió definitivamente dejando un trágico balance de 1.513 personas muertas y 705 supervivientes que jamás olvidarán esa fatídica noche.

1864: El Archiduque Maximiliano de Habsburgo fue coronado Emperador de México en la Catedral de Ciudad de México. Su imperio fue breve y agitado debido a los choques entre la guerrilla republicana y los ejércitos imperiales de mexicanos y franceses. En 1867, el avance republicano hacia el centro del país fue imparable. Finalmente, el 19 de junio de aquel mismo año, Maximiliano I fue fusilado en el Cerro de las Campanas (Querétaro), junto a Tomás Mejía y Miguel Miramón poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano.

1741: En este día, durante las primeras etapas de la Guerra de Sucesión de Austria, se libró la Batalla de Mollwitz entre Prusia y Austria. Fue la primera batalla del nuevo rey de Prusia Federico II, en la que ambos contendientes cometieron numerosas equivocaciones militares aunque, al final, Federico II el Grande obtuvo la victoria. Esta batalla consolidó su autoridad sobre el territorio recién conquistado de Silesia y le dio una valiosa experiencia militar.

1606: Se crearon compañías para colonizar el Nuevo Mundo y así Jacobo I rey de Inglaterra concedió a dos grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso oficial para colonizar la costa este de América del Norte entre los paralelos 34º y 45º de latitud norte. Tras esta autorización, el primer embarque de colonos partió el 19 de diciembre de este mismo año.

Personalidades trascendentales que nacieron un 10 de abril

1847: En Mako (Hungría) nació Joseph Pulitzer, nacionalizado estadounidense, que en 1867 adquirió la ciudadanía estadounidense y comenzó a trabajar en un periódico alemán, el Westliche Post, de San Luis (Missouri), del que fue director ejecutivo y accionista en 1871. Se graduó en Derecho y trabajó como corresponsal del New York Sun. En 1878 adquirió el St. Louis Evening Dispatch y el Evening Post, que unió para fundar el Post-Dispatch. En 1887 compró el New York World, que bajo su dirección se convirtió en un periódico importante. Fue conocido por su rivalidad con William Randolph Hearst, quien originó la llamada prensa amarilla. Los premios periodísticos más prestigiosos del mundo llevarán su nombre en su honor.

1827: Nació en Brookville (EE.UU.) el escritor estadounidense, Lewis Wallace, autor de "Ben-Hur".

1755: Nació en Meissen (Alemania) Christian Friedrich Sammuel Hahnemann, médico alemán que fue considerado fundador de la homeopatía. Ante la incomprensión de los suyos por sus descubrimientos se trasladó a Francia donde gozó de gran reputación.

401: En Costantinopla, Imperio Romano de Oriente (en la actual Turquía), nació el futuro emperador Teodosio II, cuyo reinado se extendió desde 408 hasta su muerte en 450. Durante su reinado el Imperio luchó contra los persas y los hunos de Atila, se construyeron las Murallas de Constantinopla, reformó la administración y tuvieron lugar dos importantes controversias cristológicas con nestorianos y eutiquianos que abrieron una profunda crisis en su imperio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.