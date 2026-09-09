Qué se celebra hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha.

Qué se conmemora cada 9 de setiembre

El Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, celebrado cada 9 de setiembre, es una fecha para recordar las causas que pueden llevar a un parto prematuro, antes de las 37 semanas de gestación, y las medidas para prevenirlo.

Mamá y bebé recién nacido. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de setiembre

1944. En Bulgaria, los comunistas, con apoyo del ejército soviético, destronaron al rey Simeón y dieron un golpe de Estado que estableció una dictadura. El episodio quedó como uno de los hechos históricos más relevantes de esta fecha en Europa durante el siglo XX.

1942. El aviador japonés Nobuo Fujita despegó desde un submarino frente a la costa oeste de Estados Unidos para lanzar bombas incendiarias sobre un bosque de Oregón. Aunque creyó haber cumplido su misión, el ataque apenas provocó daños debido a la humedad del terreno.

1932. Con la batalla por el control del fortín Boquerón comenzó la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. El conflicto se transformó en una de las confrontaciones más sangrientas del continente americano en el siglo XX, con un fuerte costo humano, económico y social.

1914. En el marco de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas debieron retirarse al otro lado del río Marne, cerca de París, ante el avance franco-británico. Para numerosos historiadores, este fue un punto de inflexión decisivo dentro de los hechos históricos del conflicto.

1888. Chile tomó posesión de la Isla de Pascua y la incorporó formalmente a su territorio nacional. La operación fue encabezada por el capitán Policarpo Toro y quedó cerrada mediante pagos a los propietarios de la isla y a la misión católica instalada allí.

Isla de Pascua. Foto de Archivo.

1664. Los buques de Carlos II de Inglaterra obligaron a capitular al último gobernador de Nueva Holanda y conquistaron Nueva Ámsterdam, Nueva Jersey y Delaware. A partir de entonces, Manhattan pasó a manos del duque de York y Nueva Ámsterdam adoptó el nombre de Nueva York.

337. Constantino II, Constancio II y Constante acordaron gobernar el Imperio Romano como coemperadores tras la muerte de su padre, Constantino I. La división política del territorio marcó una nueva etapa en la administración imperial.

9. En la batalla del bosque de Teutoburgo, la alianza encabezada por Arminio aniquiló a tres legiones romanas comandadas por Publio Quintilio Varo. Tras esa derrota, Roma fijó su límite de expansión en la frontera con Germania.

Quiénes nacieron un 9 de setiembre

1828. Nació en Yásnaya Poliana el escritor ruso León Tolstoi, una de las figuras centrales de la literatura universal. Su obra, en la que se destacan "Guerra y paz" y "Anna Karenina", lo convirtió en uno de los nacimientos más recordados de esta fecha.

1737. Nació en Bolonia Luigi Galvani, científico italiano que más tarde descifraría la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Su trabajo tendría una influencia decisiva en la historia de la fisiología y de la ciencia moderna.

1585. Nació en París Armand Jean du Plessis, conocido como el cardenal Richelieu. Su trayectoria política y religiosa fue clave para el fortalecimiento del absolutismo francés y para el desarrollo del Estado en el siglo XVII.

214. Nació en Sirmio Lucio Domicio Aureliano, emperador romano que gobernaría entre 270 y 275. Su figura sería relevante en la recuperación del poder y el prestigio del Imperio romano durante una etapa de inestabilidad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.