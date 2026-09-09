Las operaciones aéreas siguen afectadas este miércoles en Reino Unido, con cientos de retrasos y cancelaciones, tras una falla técnica que afectó al organismo encargado del control de tráfico, que de momento descarta un ciberataque.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, el martes cuando inició el daño a primera hora de la tarde se cancelaron unos 1.300 vuelos en el país. Este miércoles, otros 177 fueron anulados, casi todos en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Investigación abierta y descarte de ciberataque

La falla "ha creado dificultades para toda la red aérea, y recuperarse llevará tiempo", escribió en la red social X el organismo de control aéreo NATS, que presta sus servicios a 15 terminales aéreas.

La empresa afirma haber "resuelto" la falla que provocó las interrupciones y estar trabajando "tan duro como sea posible para reducir el retraso acumulado en los vuelos".

"No creemos que se trate de un ciberataque", precisó durante la mañana de este miércoles en la radio BBC 4 su director ejecutivo, Martin Rolfe, quien prometió "una investigación muy, muy exhaustiva".

Según los medios británicos, Rolfe, quien presentó sus disculpas, fue convocado por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, quien intervendrá este miércoles en la Cámara de los Comunes sobre un proyecto de ley sobre aviación civil.

Los viajeros se sientan con su equipaje en la Terminal Sur del aeropuerto de Londres-Gatwick cerca de Crawley, en el sur de Inglaterra, luego de una importante interrupción en los vuelos. Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

El reclamo de Ryanair y el antecedente de 2023

"Debería pedirle que renuncie", afirmó en Times Radio por su parte Neal McMahon, director de operaciones de Ryanair, aerolínea que tuvo que cancelar 250 vuelos.

"NATS nos informó que se trataba de una falla en el sistema de procesamiento de planes de vuelo, que es exactamente el mismo problema que ocurrió en 2023", agregó, al estimar que el costo para Ryanair "ascenderá a millones".

En 2023, Reino Unido sufrió su peor falla en los sistemas de control aéreo en años. Más de 700.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos o cancelaciones de unos 2.000 vuelos justo al regresar de un fin de semana largo.

Los pasajeros demorados esperan y hacen fila con su equipaje en el aeropuerto de Londres Heathrow, al oeste de Londres el 8 de septiembre de 2026, tras una importante interrupción. Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

Afectación masiva a aerolíneas y al club Arsenal

La aerolínea British Airways, que afirmó haberse visto obligada a desviar más de un centenar de vuelos el martes por la tarde, advirtió que "la gravedad del problema significa que habrá repercusiones importantes" debido a la falta de aviones y tripulaciones disponibles. Decenas de miles de viajeros se vieron afectados, estimó la línea aérea.

El club de fútbol Arsenal, que debe enfrentarse al Napoli en la Liga de Campeones (Champions League) el miércoles, tuvo que cancelar una rueda de prensa debido al retraso de su vuelo a la ciudad italiana.

Liverpool, Birmingham y Edimburgo también se vieron afectados, al igual que el aeropuerto de Dublín, en Irlanda.

AFP