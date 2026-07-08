Qué se celebra hoy, miércoles 8 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, miércoles 8 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos más destacados de un día como hoy en la historia. En la fecha también se repasan nacimientos relevantes, para ofrecer una guía clara sobre qué se celebra hoy y por qué este día aparece entre las efemérides más consultadas.

Qué conmemoraciones hay los 8 de julio alrededor del mundo

El Día Mundial de la Alergia, celebrado cada 8 de julio, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las enfermedades alérgicas y su impacto en la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.

Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), busca promover la educación sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las alergias, que representan uno de los problemas de salud más comunes a nivel global.

Felicidad. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de julio

1978. Sandro Pertini, político italiano afiliado al partido socialista, resulta elegido presidente de la República de Italia.

1973. Anuar el Sadat, presidente de Egipto, expulsa a los 15.000 asesores militares y funcionarios soviéticos que hay en su país en represalia a que la URSS no le entrega el armamento que solicita, conocedora ésta última del acercamiento de Egipto con EE.UU.

1944. Tropas norteamericanas toman la isla de Saipán, perteneciente al archipiélago de las Marianas, hasta ahora en poder japonés.

1889. En EE.UU. aparece el primer número del Wall Street Journal, con cuatro páginas a un precio de dos centavos. La publicación, editada por Dow Jones & Co., se convertiría con el tiempo en uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos.

Mercado bursátil hoy. Foto: AFP

1853. Se inicia el principio del fin del aislacionismo japonés de la dinastía Tokugawa al desembarcar en Tokio una escuadra estadounidense al mando del comodoro Perry. El proceso derivará en la apertura de puertos japoneses al comercio con Estados Unidos tras la firma del Tratado de Kanagawa.

1815. El rey Luis XVIII de Francia regresa a París tras el período de los Cien Días y da comienzo a la Segunda Restauración. Ese retorno marcará una nueva etapa política en el país luego de la derrota de Napoleón en Waterloo.

1709. El zar Pedro I el Grande derrota de forma decisiva a Carlos XII de Suecia frente a la ciudad de Poltava, en la actual Ucrania. La batalla frena las aspiraciones expansionistas suecas y altera el equilibrio de poder en Europa oriental.

1563. En el valle del Guadiana, en la actual México, el explorador y conquistador español Francisco de Ibarra funda la villa de Durango. El asentamiento serviría como base para continuar el avance español en la región.

1497. Zarpa de Lisboa la expedición liderada por Vasco da Gama en su primer viaje a la India. La travesía abrirá una nueva ruta marítima entre Europa occidental y Asia, en uno de los grandes hitos de la navegación.

Quiénes nacieron un 8 de julio

1851. Nace en Nash Mills, Reino Unido, Arthur John Evans, arqueólogo británico reconocido por sus investigaciones en la colina de Kefala y por el descubrimiento del Palacio de Cnosos, uno de los sitios más relevantes de la civilización minoica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.