OTAN anuncia millonaria inversión militar: es necesaria una “revolución industrial transatlántica en defensa"

Los países de la OTAN anunciaron ayer martes nuevas adquisiciones militares por valor de al menos 50.000 millones de dólares con ocasión del Foro de la Industria de la Defensa celebrado en la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara. “El dinero está ahí, y va a llegar más (…). Hay que hacer más, más rápido y juntos”, destacó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El Foro reunió a ministros -y algunos líderes- aliados, altos funcionarios y representantes de más de 100 empresas con el fin de traducir los compromisos de inversión en defensa asumidos en La Haya el año pasado de gastar un 5% del PIB para 2035 en capacidades concretas y producción industrial.

Rutte había avanzado que se iban a anunciar compromisos por valor de “decenas de miles de millones de euros”, y fuentes aliadas confirmaron a EFE que la cifra ascendió a al menos, 50.000 millones de dólares. Rutte dejó claro al sector que es necesaria una “revolución industrial transatlántica en el ámbito de la defensa”.

“El zumbido de la maquinaria debe convertirse en un rugido”, concluyó, ya que urge reponer arsenales y dotarse de la tecnología adecuada para hacer frente a la amenaza persistente de Rusia o a la competencia emergente de China. “Les pido que den un paso adelante y demuestren a nuestros ciudadanos que estamos preparados y somos capaces de protegerles en cualquier lugar y en cualquier momento”, recalcó.

Recolector de papel junto a vallas publicitarias en la 36.ª cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía. Foto: AFP

Igualmente, Rutte instó a acabar con la burocracia en el mercado de la contratación pública y a nivel transfronterizo, y recalcó que los gobiernos también “deben crear las condiciones para que la industria se expanda y coopere”. Además, llamó al sector privado europeo a “asumir más riesgos”.

Los países, por su parte, deben ser “mucho más transparentes” sobre lo que necesitan, según el secretario general de la OTAN, quien aseguró que van a “publicar por primera vez una declaración de necesidades consolidada” en la que se detallen esas carencias.

“El mercado está creciendo. Los aliados seguirán invirtiendo en defensa. No se trata de una anomalía, sino de una tendencia”, concluyó, e instó además a incrementar la cooperación industrial con Ucrania. EFE