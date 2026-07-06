"Brutal ataque" en Kiev: bombardeo ruso deja 24 muertos antes de la cumbre de la OTAN

Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 24 muertos, en vísperas de una cumbre de la OTAN en Turquía.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó a sus aliados a tomar "decisiones firmes" para aumentar el suministro de defensas aéreas a su país tras el ataque, que se produjo unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

Zelenski condenó el "brutal ataque" y dijo que "las tácticas rusas no han cambiado: infligir tanto dolor y daño como sea posible contra los ucranianos y contra Ucrania".

También dijo que Kiev tuvo éxito en derribar drones y misiles de crucero, pero que "no tenía los medios de defensa suficientes" contra misiles balísticos.

El ataque del lunes abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos en la capital ucraniana, arrancando sus plantas superiores y partiéndolas en dos.

Durante la noche, los periodistas de la AFP en Kiev escucharon más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos.

Se observa un edificio residencial dañado tras los ataques con misiles contra Kiev. Foto: AFP

"Es simplemente absurdo que en el mundo moderno, la producción todavía no se ha organizado en la medida necesaria para proteger a las personas del terror balístico", afirmó Zelenski luego de los ataques.

"Es de una importancia crucial que el mundo -y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos- salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea", dijo más temprano Zelenski en redes sociales.

Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos, difíciles de interceptar. El mandatario ucraniano solicitó de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelenski hablen sobre el conflicto al margen de la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara.

Los ataques nocturnos dejaron al menos 16 muertos en Kiev y ocho en Vyshneve, una ciudad cercana a la capital, así como decenas de heridos, según los últimos balances de las autoridades.

Un periodista de la AFP vio el lunes cómo los servicios de rescate extraían el cuerpo de una víctima del octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras los gritos de una mujer resonaban en el patio.

Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Otras dos personas, incluida una joven de 18 años, murieron en la ciudad sureña de Zaporiyia, según indicó Kiev.

"Todas las ventanas volaron"

Una explosión afectó al edificio donde vive Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.

"Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja", aseguró a la AFP. Esta vez dijo haber sobrevivido "por milagro", ya que los primeros pisos de su edificio quedaron arrasados.

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia.

"A la 01:30 horas de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más", contó a la AFP Oleksandr Bakhlukov, que vive en un edificio cercano.

"Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento", añadió el hombre de 68 años.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial de nueve plantas en Kiev, Ucrania Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" con misiles y drones contra lo que describió como "empresas del complejo militar-industrial" y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

Zelenski dijo que el ejército ucraniano derribó los drones y misiles de crucero rusos, pero que disponía de "un suministro insuficiente de misiles interceptores" para detener los proyectiles balísticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demuestra que Ucrania necesita "con urgencia" más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

Ucrania ataca refinería en Siberia

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.

El ejército ucraniano reivindicó el lunes haber atacado la refinería de Omsk, a unos 2.500 km de las fronteras de Ucrania. Se trata de una de las mayores refinerías del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio del conflicto.

El gobernador de esta región siberiana, Vitali Khotsenko, confirmó en Telegram que la instalación fue atacada, y precisó que el ataque no causó víctimas.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022. El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

AFP