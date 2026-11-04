Qué se celebra hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos relevantes de esta fecha en la historia.

Qué se festeja este 4 de noviembre

Cada 4 de noviembre se celebra el Día de la UNESCO, en conmemoración de la entrada en vigor de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ocurrida el 4 de noviembre de 1946.

La UNESCO fue creada tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz mediante la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación. La fecha busca visibilizar el trabajo de la organización en áreas como la protección del patrimonio, la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión y el desarrollo sostenible.

Logotipo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en París Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de noviembre

2008. En EE.UU., Barack Obama ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el primer hombre negro en ocupar la Presidencia del país. La participación superó los 130 millones de votantes y marcó uno de los niveles más altos en casi medio siglo.

Barack Obama. Foto: AFP

1986. Yassir Arafat, líder palestino, admitió el derecho a la existencia del Estado de Israel. El reconocimiento representó un hecho de fuerte impacto político en el conflicto de Medio Oriente.

1979. Un grupo de 400 estudiantes islámicos radicales asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomó decenas de rehenes. La crisis se prolongó durante más de un año y se convirtió en uno de los episodios más graves entre Irán y EE.UU.

1952. El general Dwight Eisenhower, respaldado por el Partido Republicano, se impuso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su victoria abrió una nueva etapa política en el país norteamericano.

1922. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankhamon en el Valle de los Reyes, en Egipto, tras más de dos años de excavaciones. El hallazgo reveló uno de los tesoros arqueológicos más extraordinarios de la historia.

1903. En España se formó el primer gobierno del conservador Antonio Maura. El inicio de esa administración tuvo relevancia en la política española de comienzos del siglo XX.

1879. En EE.UU., James Ritty presentó la primera caja registradora capaz de imprimir en un rollo de papel los movimientos de dinero. El invento fue clave para modernizar el control comercial y las operaciones de venta.

1864. Abraham Lincoln fue reelegido presidente de los Estados Unidos. Su continuidad en el cargo se produjo en un contexto decisivo para la historia política y militar del país.

Retrato de Abraham Lincoln. Foto: Wikimedia Commons.

1780. En Perú comenzó la sublevación encabezada por José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, tras la captura y ejecución del corregidor Antonio Arriaga. El episodio fue el detonante de un levantamiento que se extendió por gran parte de la región.

1605. Guy Fawkes fue detenido en Londres cuando intentaba volar el Parlamento británico junto a otros conspiradores. El episodio pasó a la historia como la conspiración de la pólvora y es una de las efemérides más recordadas del Reino Unido.

Quiénes nacieron un 4 de noviembre

1836. En Madrid nació Eduardo Rosales, pintor español vinculado a la corriente del realismo del siglo XIX. Su trayectoria artística estuvo especialmente orientada hacia la pintura histórica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.