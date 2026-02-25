¿Qué se celebra hoy, miércoles 25 de febrero de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 25 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 25 de febrero

Hoy, como cada 25 de febrero, se celebra el nacimiento del prócer latinoamericano y argentino José de San Martín.

El llamado Libertador de América (por su contribución a la independencia colonial de la Argentina, Chile y Perú), nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, Argentina, en 1778. Hijo de los españoles Juan de San Martín y Gregoria Matorras del Ser, su familia migró a la península ibérica en 1784. Desde los once años se formó en el ejército realista, y combatió en más de 31 acciones bélicas que lo llevaron por el norte de África y distintos rincones de Europa. En sus campañas, conoció otros jóvenes de origen americano que planeaban la independencia de sus naciones de origen, un sueño que lo llevó a regresar a Buenos Aires en 1812 y ponerse al servicio de la causa revolucionaria.

Retrato de José de San Martín. Foto: La Nación/GDA.

Además de su rol militar durante la Guerra de Independencia, al mando del Ejército de los Andes y el Regimiento de Granaderos a Caballo, entre otros cuerpos armados, San Martín también fue gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, así como Protector de la Libertad del Perú entre julio de 1821 y julio de 1822. Luego de la emancipación de las tierras pertenecientes a España, no encontró su lugar en un panorama de guerras civiles, y comenzó un largo exilio europeo en 1824 que lo llevó por Bélgica, Inglaterra y Francia. Murió en este último país, en la localidad costera de Boulogne-Sur-Mer,el 17 de agosto de 1850.

Sucesos históricos que ocurrieron un 25 de febrero

1990: En Nicaragua, la coalición Unión Nacional Opositora, liderada por Violeta Chamorro y financiada por los Estados Unidos, ganó las elecciones derrotando al Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por Daniel Ortega. Violeta fue designada presidenta del país y gobernó desde 1990 hasta 1997.

1986: Tras las elecciones, cuyos resultados había falseado para intentar mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandonó Filipinas presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rumbo al exilio, lo que llevó a que Corazón Aquino, viuda del senador asesinado en 1983, jurara el cargo de presidenta del país. Su primera medida fue la proclamación de una Constitución provisional, que se aprobó en referéndum popular en febrero de 1987. La oposición la acusó de corrupción y el ejército no le brindó su apoyo, dificultando mucho su tarea de gobierno. Su mandato se prolongó hasta las elecciones de 1992 en que Fidel V. Ramos tomó el relevo.

1981: Dos días después del intento fallido de golpe de Estado del Coronel Tejero, Leopoldo Calvo Sotelo fue elegido presidente del gobierno español tras someterse a la investidura del parlamento, al haber dimitido su antecesor, Adolfo Suárez, el pasado 28 de enero.

1956: En Moscú, en sesión cerrada del XX Congreso del PCUS (Partido Comunista), Nikita Krushchev pronunció su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestanilización de la Unión Soviética.

Nikita Khrushchev, ex líder de la URSS. Foto: Britannica.

1954: Nasser, coronel del ejército egipcio, tomó el poder y ocupó la Jefatura del Gobierno. El 14 de noviembre destituyó definitivamente a Naguib y asumió la presidencia de la República de Egipto, cargo que ocupó hasta su muerte repentina, de un ataque al corazón, el 28 de septiembre de 1970.

1948: En Checoslovaquia el presidente de la República, Edvard Benes, cedió el poder al comunista Klement Gottwald, después de dos semanas de intensas presiones por parte de la Unión Soviética. En un hábil golpe de Estado, el poder comunista fue absoluto y duró 40 años.

1944: En Argentina, el Vicepresidente Edelmiro Julián Farrell asumió el poder tras la dimisión ayer del dictador Pedro Pablo Ramírez por las presiones recibidas de los jefes y oficiales de las guarniciones de la Capital Federal, Campo de Mayo, Palomar y La Plata.

1848: En Francia se proclamó oficialmente la Segunda República francesa, siendo recibida con gran entusiasmo, ya que durante el reinado de Luis Felipe la burguesía asumió el poder de forma corrupta. Pese a su brevedad, hasta 1852, tuvieron lugar grandes reformas.

1836: Samuel Colt patentó el revólver, cuya principal ventaja residía en la posibilidad de realizar 6 disparos sin necesidad de recargar cada vez el arma.

1570: En Roma, el Papa Pío V, severo con quien comprometía la unidad de la Iglesia, excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra mediante una bula papal, a sabiendas de las trágicas consecuencias que esto acarrearía a los católicos ingleses, que fueron sometidos a persecución.

Personajes históricos que nacieron un 25 de febrero

1873: En Nápoles (Italia) nació Enrico Caruso, gran tenor italiano que fue muy popular durante las primeras décadas del siglo XX.

1861: Nació en Barcelona, España, Santiago Rusiñol, pintor y escritor español. Su luminosa pintura fue sobre todo impresionista y de clara temática paisajística.

1841: Nació en Limoges (Francia) el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se encasilló en la escuela impresionista, a partir de 1883 dio paso a una disciplina mayor, la técnica formal.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.