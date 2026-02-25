El búnker de Zelenski para resistir la invasión

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó ayer martes un vídeo que muestra por primera vez el búnker donde se organizó la respuesta a la invasión rusa en 2022, al cumplirse cuatro años del inicio de la guerra.

“Es en este despacho, esta pequeña estancia del búnker de la calle Bankova (donde está la presidencia) donde mantuve mis primeras conversaciones con los dirigentes del mundo entero al principio de la guerra”, dice Zelenski en el vídeo de 19 minutos.

Las imágenes muestran un amplio refugio de la era soviética, con túneles iluminados por neones, salas de reuniones y estancias reservadas para cada rama del poder: Presidencia, Gobierno y Parlamento.

Está situado bajo el complejo presidencial, formado por varios edificios rodeados por una muralla, en medio de edificios residenciales y otras estructuras gubernamentales en el centro de la ciudad.

Desde el comienzo de la invasión, el acceso a todo el barrio gubernamental está prohibido y se encuentra rodeado por varias líneas de controles militares.

La sede de la presidencia, un edificio monumental de estilo neoclásico típico de la época soviética y a menudo calificado de “estalinista”, data de los años 1930, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Desde el inicio de su mandato presidencial en 2019, Zelenski, al igual que varios de sus predecesores, había planeado trasladar su administración a un emplazamiento más moderno. Sin embargo, con el estallido de la guerra, las infraestructuras heredadas de la era soviética resultaron ser sorprendentemente útiles.

Según el gobierno, Zelenski ha sido objeto de más de diez intentos de asesinato desde 2022.

Zelenski recordó ayer la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas.

“Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso’. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi”, dijo Zelenski en el discurso grabado desde el despacho del búnker.

El presidente ucraniano recordó que, tal y como hizo él mismo ante la oferta de Biden y pese a los pronósticos que preveían que Ucrania caería en apenas unos días, los ucranianos resistieron a las fuerzas invasoras y siguen haciéndolo cuatro años después.

Zelenski hizo un repaso a los principales hitos de la guerra, recordó las peores atrocidades cometidas por Rusia, en lugares como la ciudad de Bucha de los alrededores de Kiev, y destacó el heroísmo y la capacidad de adaptación de los ucranianos, así como el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos hasta llegar aviones F-16 y misiles de larga distancia.

Apoyo a Ucrania ONU: abstención de Estados Unidos La Asamblea General de la ONU adoptó ayer martes una resolución en la que reafirma su apoyo a Ucrania, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa, a pesar de las objeciones estadounidenses. El texto recibió el apoyo de 107 países, 12 votaron en contra y 51 se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos. La resolución reitera el “firme apego a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas” de la asamblea. También exige, una vez más, un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” entre los contendientes, así como “una paz global, justa y duradera conforme al derecho internacional” y el intercambio completo de los prisioneros de guerra. Estados Unidos había pedido votar por separado la parte del texto en la que se hace referencia a la integridad territorial de Ucrania y al derecho internacional.

“Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, dijo sobre los ataques rusos a objetivos civiles. Zelenski hizo también referencia a las negociaciones que tienen lugar con Rusia a iniciativa de Estados Unidos.

“Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera”, dijo el presidente ucraniano, que afirmó que no está dispuesto a “traicionar” ni olvidar en estas negociaciones todos los sacrificios de estos cuatro años.

“Putin no logró sus objetivos. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra”, declaró Zelenski en u mensaje en video, en el que aseguró que su país está preparado para hacer “todo” lo posible para garantizar una paz fuerte.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó diciendo que aún no han “alcanzado plenamente” todos sus objetivos militares, pero que “muchos” se han cumplido. Y prometió que seguirán luchando hasta lograrlos.

Cientos de miles de vidas se han perdido desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, confiado en una victoria rápida y sin esperar la feroz resistencia que encontraría. El impacto mundial del conflicto ha sido inmenso, con un aumento en los gastos de defensa en varios países europeos en anticipo de una posible confrontación con Rusia.

Con informaciónn de EFE y AFP