Declaración por Ucrania: quiénes son los políticos uruguayos que firmaron la condena a la invasión rusa

Este 24 de febrero de 2026, al cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa contra Ucrania, un nutrido grupo de legisladores uruguayos hizo pública una declaración conjunta de "enérgica condena" y "profunda solidaridad" con el pueblo ucraniano.

El documento, al que accedió El País, recoge las firmas de legisladores y otros políticos de la oposición, reafirmando la postura histórica de la diplomacia uruguaya respecto a la soberanía territorial, al tiempo que se hace un llamado al cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.

Los legisladores describen la intervención rusa como una invasión "injustificada, ilegítima y no provocada". Y hacen especial énfasis en el costo humano del conflicto, alertando sobre la gran cantidad de "víctimas civiles", la "destrucción masiva de infraestructuras críticas" y el "sufrimiento humano incalculable" que ha derivado en el desplazamiento forzado de millones de personas.

"La defensa de la libertad, de la Independencia y del derecho soberano de Ucrania a decidir su propio futuro, son incuestionables", se advierte en uno de los párrafos centrales de la proclama, que concluye con un llamado a alcanzar una "paz justa y duradera".

Representación política

El documento tiene dos carillas con una gran cantidad de firmantes, abarcando a legisladores y figuras de relevancia nacional. Entre las rúbricas están las de: Nicolás Albertoni, Fernanda Auersperg, Pedro Bordaberry, Walter Cervini, Mario Colman, Elianne Castro, Horacio de Brum, Juan Pablo Delgado, Gerardo Esteve, Javier García, Juan Martín Rodríguez, Carlos Moreira, Amín Niffouri, Ope Pasquet, Adriana Peña, Mónica Pereira, Conrado Rodríguez, Carlos Rydström, José Satdjian, Robert Silva y Tabaré Viera.

La movilización de estos dirigentes busca mantener el conflicto en la agenda pública uruguaya, subrayando que las consecuencias de la guerra "impactan en el mundo entero".

Cámara de Senadores. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

Contexto internacional

Uruguay ha mantenido, desde el inicio de las hostilidades en 2022, una postura consistente en los foros internacionales como la OEA y la ONU, votando mayoritariamente a favor de las resoluciones que exigen el cese de las hostilidades. Esta nueva declaración parlamentaria refuerza ese compromiso desde el ámbito legislativo, marcando una posición clara frente a la continuidad de la agresión en territorio europeo, al tiempo que implica una presión para el Frente Amplio, para que se pronuncie al respecto.

En la red social X (antes Twitter) el legislador Juan Martín Rodríguez puso énfasis en lo que ha sido la postura de los partidos que integraron la coalición republicana en el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou: "A cuatro años de la invasión rusa a Ucrania, más de 60 Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente suscribimos una declaración solidarizándonos con el pueblo ucraniano, y condenando la injustificada, ilegítima y no provocada invasión".