Hermana de Kim Jong-un adquiere más poder

Kim Yo Jong, hermana menor y lugarteniente del dictador norcoreano Kim Jong-un, se perfila como una de las figuras más poderosas de Corea del Norte tras su último ascenso, con un papel destacado en la diplomacia norcoreana.

Los medios estatales anunciaron su nombramiento como directora de departamento en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, puesto equivalente a una cartera ministerial.

El congreso del Partido de los Trabajadores, inaugurado el 19 de febrero, da una idea del funcionamiento político de Corea del Norte. Se considera una tribuna que permite a Kim mostrar su control del poder.

En este congreso también se asignó un papel destacado a una hija del dictador, Ju Ae. Según los servicios de inteligencia surcoreanos la adolescente aparece como posible heredera de Kim en un país que nunca estuvo dirigido por una mujer.

Sobre la hermana del dictador, la información escasea. Se sabe que hizo declaraciones fuertes sobre política exterior contra Corea del Sur y Estados Unidos. Calificó al gobierno del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol como “perro fiel” de Estados Unidos. Pero su tono se suavizó desde la llegada al poder el año pasado en Corea del Sur de Lee Jae Myung, que busca mejorar las relaciones con el Norte.

Nacida en 1988, según el gobierno surcoreano, Kim Yo Jong es una de los tres hijos nacidos de la unión entre Kim Jong Il y su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui. Al igual que Kim Jong-un, estudió en Suiza y luego ascendió rápidamente en la jerarquía desde el momento en que su hermano heredó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011. Además mantiene un vínculo especial con él porque ambos son hijos de la exbailarina. “Kim Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong-un puede confiar y en quien puede apoyarse”, estima Ahn Chan il, investigador originario de Corea del Norte.

Hizo su primera aparición oficial en los medios norcoreanos en 2009, acompañando a su padre en una visita a una universidad agronómica. Después fue una figura habitual en el entorno de Kim Jong Il hasta su muerte. En las fotos del funeral aparece en un lugar destacado, justo detrás de Kim Jong-un. Durante el viaje en tren de 60 horas de su hermano para la segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, en febrero de 2019 en Hanói, fue vista llevándole un cenicero cuando bajó a fumar en un andén.

AFP