Qué se celebra hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en distintos momentos de la historia. Esta selección de efemérides reúne algunos de los acontecimientos más relevantes de la fecha.

Qué se conmemora este 21 de octubre

Un 21 de octubre de 1912 se creó la Usina Eléctrica del Estado, actualmente conocida como Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, o por sus siglas UTE, mediante la ley n.º 4.273.

La nueva entidad surgió bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez, en el marco de las políticas de estatización y modernización de los servicios públicos esenciales impulsadas por su gobierno. Su creación se generó con el objetivo de que el Estado tuviera un rol central en la generación y distribución de energía eléctrica, un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.

Oficinas de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Eventos históricos que ocurrieron un 21 de octubre

1994. Un tribunal arbitral internacional falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile por el área de Lago del Desierto, una zona limítrofe de 530 kilómetros cuadrados ubicada entre ambos países. La decisión se convierte en un hecho relevante dentro de la historia diplomática regional.

1952. En Kenia, tras la declaración del estado de emergencia en la colonia británica, es detenido Jomo Kenyatta junto a un centenar de rebeldes vinculados al movimiento Mau Mau. El episodio marca una etapa central en la disputa por la autonomía y el fin del dominio colonial.

1929. En Nueva York, el mercado bursátil comienza una fuerte caída que derivará en el Crack del 29 y luego en la Gran Depresión. El derrumbe financiero impacta en el consumo, el sistema bancario y el empleo, con consecuencias de alcance mundial.

Personas agrupándose afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, durante la caída del mercado que llevó a la Gran Depresión en Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons.

1879. Thomas Alva Edison presenta la lámpara eléctrica incandescente, conocida como bombilla, un avance decisivo para la expansión de la luz eléctrica. El invento se convierte en uno de los grandes hitos tecnológicos de la era moderna.

Thomas Edison. Foto: Wikimedia Commons.

1860. En Argentina, una convención nacional proclama y jura la Constitución basada en la de 1853, con 22 enmiendas aceptadas. Entre sus definiciones, establece que la capital de la Confederación será la ciudad que determine el Congreso por ley especial.

1820. José de San Martín decreta la creación de la bandera y el escudo del Perú. La resolución busca dotar a las fuerzas peruanas de símbolos propios bajo los cuales organizar su lucha.

1805. La flota hispano-francesa es destruida frente al cabo de Trafalgar por la escuadra británica comandada por Horatio Nelson. La batalla altera el equilibrio naval de la época y compromete las comunicaciones entre España y sus colonias.

1521. En Inglaterra, Enrique VIII se pronuncia contra la doctrina de Martín Lutero y recibe del papa el título de "Defensor fidei". El episodio anticipa tensiones que más adelante influirán en la relación entre la corona y la Iglesia inglesa.

1520. La expedición de Magallanes alcanza un cabo al sur de la Patagonia e identifica el paso hacia el oeste que luego será conocido como estrecho de Magallanes. El hallazgo representa un momento clave en la exploración marítima.

1421. En Francia, Carlos asume el título de rey con el nombre de Carlos VII tras la muerte de su padre. Aunque en ese momento controla solo una parte del territorio, su proclamación abre una nueva etapa en la monarquía francesa.

1097. Los cruzados liderados por Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo IV de Tolosa inician el asedio de Antioquía. La ofensiva se inscribe entre los grandes hechos históricos vinculados a las Cruzadas.

Quiénes nacieron un 21 de octubre

1914. Nace en Tulsa, Oklahoma, el matemático y divulgador científico Martin Gardner. Su obra de matemática recreativa alcanzará amplia popularidad y lo convertirá en una referencia para generaciones de lectores.

1833. Nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor y químico sueco, reconocido por el desarrollo de la dinamita. Con su fortuna impulsará la creación de la Fundación Nobel, dedicada a distinguir aportes destacados a la humanidad.

1790. Nace en Mâcon, Francia, Alphonse de Lamartine, político, escritor y uno de los principales poetas del romanticismo francés. Su producción literaria tendrá una marcada influencia en la poesía del siglo XIX.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.