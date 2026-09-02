Qué se celebra hoy, miércoles 2 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 2 de setiembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos recordados en un día como hoy. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de la fecha.

Qué se conmemora este 2 de setiembre

El 2 de setiembre de 1945 se marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, firmó en representación del gobierno japonés la rendición oficial del país asiático en el conflicto armado.

Este acto se dio a bordo del buque acorazado de bandera de EE.UU. USS Missouri, anclado en las costas de la ciudad de Tokio. Las firmas declararon de manera oficial lo que el emperador Hirohito había anunciado utilizando los medios de prensa el 15 de agosto de 1945, luego de la Declaración de Potsdam, por parte de Estados Unidos, China, Reino Unido y la Unión Soviética, y los posteriores bombardeos atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de setiembre

1980: En Gdansk, Polonia, se fundó el sindicato Solidaridad con Lech Walesa al frente. Fue el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético y se convirtió en un movimiento social anticomunista y no violento de enorme incidencia en Europa del este.

1945: A bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, el general Umezu rindió las tropas japonesas ante el general aliado MacArthur. Con ese acto, la Segunda Guerra Mundial quedó oficialmente concluida.

1898: Cerca de Jartum, en Sudán, tuvo lugar la Batalla de Omdurmán, donde un ejército anglo-egipcio comandado por Horatio Kitchener derrotó a las tribus sudanesas. La victoria fue clave para la reconquista británica del territorio.

1870: En la batalla de Sedán, a orillas del río Mosa en Francia, las fuerzas francesas fueron derrotadas en el marco de la guerra franco-prusiana. El desenlace derivó en una grave crisis política que desembocó en un golpe de Estado en París dos días más tarde.

1792: Jean-Paul Marat y Georges Danton organizaron el terror revolucionario en Francia, con ejecuciones en masa de aristócratas, clérigos y presos comunes. El episodio marcó uno de los períodos más violentos de la Revolución francesa.

1686: En Hungría, el duque Carlos de Lorena, comandante de los ejércitos imperiales, conquistó la ciudad de Buda a los otomanos. El hecho abrió un período de prosperidad para la ciudad.

1666: Se inició en la madrugada el gran incendio de Londres, que devastó gran parte de la ciudad y causó numerosas víctimas. El siniestro también puso fin a la epidemia de peste bubónica que se arrastraba desde 1665.

44 a. C.: En Egipto, la reina Cleopatra VII declaró regente a su hijo Ptolomeo XV. La decisión consolidó la posición dinástica de su heredero dentro del reino ptolemaico.

31 a. C.: Tuvo lugar la batalla de Accio, combate naval decisivo entre la flota de Octavio, comandada por Marco Vipsanio Agripa, y la fuerza romano-egipcia dirigida por Marco Antonio y Cleopatra. La victoria le dio a Octavio la supremacía en el mundo romano.

Quiénes nacieron un 2 de setiembre

1877: Nació en Eastbourne, Reino Unido, Frederick Soddy, químico inglés que recibió el Premio Nobel de Química en 1921. Sus aportes fueron fundamentales para el conocimiento de la química radiactiva y la naturaleza de los isótopos.

905: Nació en Constantinopla, actual Estambul, Constantino VII, quien más tarde sería emperador bizantino. Además de su papel político y militar, fue reconocido como erudito y escritor.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.