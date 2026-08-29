El lento proceso que fractura la corteza terrestre bajo el Pacífico y desconcierta a los geólogos

Un grupo internacional de científicos identificó un proceso de fragmentación en la corteza terrestre varios kilómetros debajo del océano Pacífico, frente a las costas de Canadá. Se trata de una zona de subducción que comenzó a dividirse en distintos segmentos, un fenómeno que hasta ahora los geólogos conocían principalmente por sus consecuencias y que por primera vez pudo observarse de manera directa.

Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances y forman parte del Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21), centrado en el sistema tectónico del noroeste del Pacífico donde interactúan las placas oceánicas Juan de Fuca y Explorer con la placa Norteamericana.

Los investigadores remarcaron que no se trata de una fractura repentina ni de un evento que pueda modificar el planeta de un momento a otro. El proceso ocurre a una escala extremadamente lenta, con cambios que podrían extenderse a lo largo de millones de años, un período imperceptible desde la perspectiva humana.

Qué descubrieron los científicos bajo el océano Pacífico

Las zonas de subducción son regiones donde una placa tectónica se introduce debajo de otra y comienza a hundirse hacia el manto terrestre. Estos límites cumplen un papel fundamental en la dinámica interna del planeta y están asociados con algunos de los terremotos y volcanes más importantes del mundo.

En este caso, los investigadores hallaron evidencias de que una porción del sistema tectónico de Cascadia se está fragmentando progresivamente en piezas más pequeñas, lo que genera nuevos límites entre segmentos de la corteza. "Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición", explicó Brandon Shuck, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio.

Imagen del planeta Tierra. Foto: Canva.

Para describir lo que ocurre bajo el Pacífico, el especialista recurrió a una comparación gráfica: en lugar de imaginar un único colapso, el fenómeno se asemeja a un tren que descarrila lentamente, vagón por vagón.

La investigación combinó imágenes sísmicas de penetración profunda con registros de terremotos de la región, lo que permitió reconstruir estructuras ocultas varios kilómetros debajo del fondo marino. Uno de los principales hallazgos fue una estructura de aproximadamente 75 kilómetros de extensión asociada con la fragmentación de la placa. Los datos también muestran sectores donde la actividad sísmica presenta diferencias significativas, una señal que ayuda a determinar cuáles son las partes que todavía permanecen conectadas entre sí.

Según Shuck, algunos segmentos estarían avanzando hacia una separación completa. "Aún no se ha desprendido por completo, pero está cerca de hacerlo", explicó el investigador sobre una de las regiones estudiadas.

Por qué se fractura esta parte de la corteza terrestre

Para comprender este fenómeno natural es necesario retroceder millones de años y observar el denominado ciclo de vida de las placas tectónicas. La superficie sólida del planeta no forma una única estructura inmóvil, sino que está dividida en grandes placas que se desplazan lentamente. En algunos puntos chocan, en otros se separan y también existen regiones donde una termina introduciéndose debajo de otra.

Planeta Tierra durante solsticio. Foto: Freepik.

Esas estructuras tampoco son eternas: las placas pueden modificarse, fragmentarse y eventualmente desaparecer dentro del manto terrestre. Los investigadores sostienen que el proceso observado frente a Canadá está relacionado con la interacción entre las dorsales oceánicas y la zona de subducción.

Cuando una dorsal se aproxima a una fosa oceánica, la litosfera recién formada es más joven, caliente y flotante, características que dificultan que continúe hundiéndose de la misma manera. Esa resistencia puede favorecer cambios en la geometría de la placa y, con el paso de millones de años, contribuir a su fragmentación.

La importancia del nuevo estudio radica precisamente en que los científicos consiguieron observar diferentes etapas de ese proceso dentro de un mismo sistema tectónico, algo que hasta ahora resultaba difícil de documentar de manera directa.

Con información de La Nación/GDA.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.