Qué se celebra hoy, miércoles 16 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 16 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes ocurridos un día como hoy. La fecha incluye episodios políticos, avances científicos y figuras destacadas que forman parte de las efemérides de la jornada.

Esto se festeja cada 16 de setiembre

El 16 de setiembre se conmemora el Aniversario de la Independencia de México, una de las fechas más importantes en la historia del país.

Esta fecha recuerda el inicio de la lucha por la independencia del dominio español, liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la madrugada del 16 de setiembre de 1810 dio el famoso Grito de Dolores en la localidad de Dolores, Guanajuato. Con ese llamado a las armas, Hidalgo convocó al pueblo a levantarse contra el mal gobierno colonial y marcó el punto de partida de una guerra que se extendería durante 11 años, hasta la consumación de la independencia el 27 de setiembre de 1821.

Bandera de México. Foto: Unsplash



Eventos históricos que ocurrieron un 16 de setiembre

2022. En Irán, la detención de la activista Masha Amini por parte de la llamada "policía de la moral" derivó en un caso que desató protestas masivas en todo el país. La represión posterior dejó centenares de muertos, miles de detenidos y varias ejecuciones, en uno de los hechos históricos más graves de los últimos años en la región.

Manifestaciones en contra del régimen iraní por la muerte de la joven Masha Amini. Foto: AFP

1987. En Montreal se firmó el Protocolo que llevó el nombre de la ciudad, un acuerdo internacional orientado a frenar la destrucción de la capa de ozono. El tratado prohibió numerosas sustancias químicas consideradas responsables de su deterioro y se convirtió en un hito de la cooperación ambiental.

1982. En Beirut oriental comenzó la matanza de civiles palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, perpetrada por milicianos falangistas aliados de Israel. Durante dos días murieron alrededor de 1.000 personas, entre hombres, mujeres y niños.

1975. Papúa Nueva Guinea obtuvo la independencia de Australia y comenzó una nueva etapa como Estado soberano. Con capital en Puerto Moresby, el país avanzó luego hacia su organización institucional y la celebración de elecciones nacionales.

1955. En Córdoba, el general retirado Eduardo Lonardi encabezó un levantamiento militar contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El golpe se extendió a otras ciudades argentinas y derivó en la salida del mandatario y en la instalación de un gobierno provisional.

1939. Con victoria soviética concluyó la guerra fronteriza no declarada entre Japón y la Unión Soviética, un conflicto que se mantenía activo desde mayo. La retirada japonesa marcó un cambio estratégico en la región y desalentó una confrontación sin respaldo alemán.

1859. El misionero escocés David Livingstone alcanzó el lago Nyasa, actual lago Malawi, y trazó sus contornos en un mapa. La expedición aportó nueva información geográfica sobre una extensa zona del sureste africano.

1850. Se inauguró solemnemente en Veracruz el primer tramo de vía ferroviaria en México. El hecho representó un paso importante en el desarrollo de la infraestructura de transporte del país.

1840. En España, el general Fernández Espartero asumió la presidencia del consejo de ministros tras los sucesos revolucionarios de Barcelona y el fin de la guerra carlista. Su llegada al poder desplazó a María Cristina en un contexto de fuerte tensión política.

1804. El físico y político francés Gay-Lussac estableció un récord de altura en globo al alcanzar los 7.016 metros. La ascensión tuvo fines científicos y buscó estudiar cómo variaba la composición del aire con la altitud.

1492. En medio del océano Atlántico, las naves de Cristóbal Colón llegaron a una vasta extensión de algas que más tarde sería conocida como el Mar de los Sargazos. El registro quedó asociado a la travesía previa a la llegada europea al continente americano.

Quiénes nacieron un 16 de setiembre

1925. Nació Riley B. King, más conocido como B. B. King, figura fundamental para la difusión mundial del blues. Su estilo influyó en generaciones de músicos y lo convirtió en una referencia ineludible de la guitarra contemporánea.

1893. Nació en Budapest Albert Szent-Györgyi, fisiólogo reconocido con el Nobel de Medicina en 1937. Sus investigaciones sobre la química de la respiración y la vitamina C tuvieron gran impacto en la ciencia médica.

1851. Nació en A Coruña Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista y crítica literaria. Su obra fue decisiva para introducir el naturalismo en las letras españolas.

1507. Nació en China Jiajing, quien llegaría a ser el undécimo emperador de la dinastía Ming. Su reinado estuvo marcado por cierta estabilidad política y por desafíos frente a incursiones exteriores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.