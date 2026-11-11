Qué se celebra hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia. La fecha reúne episodios políticos, científicos y culturales que integran las efemérides más destacadas de la jornada.

Qué conmemoraciones hay los 11 de noviembre alrededor del mundo

Un 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial después de más de cuatro años de enfrentamientos entre los Aliados y Alemania.

El acuerdo se firmó en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia, y estableció que las hostilidades cesarían a las 11 de ese mismo día. Entre los principales firmantes estuvieron el mariscal francés Ferdinand Foch, comandante de las fuerzas aliadas, el almirante británico Rosslyn Wemyss y el representante alemán Matthias Erzberger. Aunque el armisticio detuvo los enfrentamientos, la paz no quedó formalizada hasta la firma del Tratado de Versalles, que el 28 de junio de 1919 estableció las condiciones de paz entre Alemania y los Aliados. Sin embargo, la fecha del 11 de noviembre quedó como símbolo del fin de los combates de una de las guerras más devastadoras de la historia.

Celebración del fin de la Primera Guerra Mundial. Crédito: Intendencia de Montevideo.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de noviembre

1966. En plena carrera espacial, se lanza desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, la Gemini 12, última misión del programa Gemini. La nave, tripulada por James A. Lowell y Edwin Aldrin, realizó pruebas orientadas al objetivo de llevar un hombre a la Luna y concretó una reentrada totalmente automática en la atmósfera terrestre.

1951. En Argentina, Juan Domingo Perón resulta reelegido presidente tras haber ganado las elecciones para el período 1946-1952. Durante su segundo mandato enfrentará una creciente crisis política que derivará años después en su destitución por un golpe militar.

Juan Domingo Perón y Eva Perón.

1918. Se firma en el bosque de Compiégne, cerca de París, el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. El acuerdo, considerado uno de los documentos más trascendentes del siglo XX, marcó el cierre de un conflicto que transformó de manera decisiva la historia contemporánea.

1811. En Cartagena de Indias, una movilización popular presiona a la Junta de Gobierno para proclamar la independencia. Finalmente se publica el Acta que establece la separación definitiva de España, en un episodio central para la historia política de la región.

1500. Fernando el Católico y Luis XII de Francia acuerdan el reparto del Reino de Nápoles mediante el Tratado de Granada. El pacto estableció la ocupación militar de las respectivas partes y contó con la aprobación del papa Alejandro VI.

1417. En el marco del Concilio de Constanza, se pone fin al Cisma de Occidente tras cuatro décadas de división en la cristiandad. Odo Colonna es elegido como único pontífice y adoptará el nombre de Martín V.

Quiénes nacieron un 11 de noviembre

1926. En Worcester, Estados Unidos, nace el escritor Noah Gordon, autor de la saga de la familia Cole. Su obra alcanzó una amplia difusión internacional y lo convirtió en una referencia de la narrativa histórica contemporánea.

1863. Nace en París Paul Victor Jules Signac, pintor neoimpresionista francés. Será reconocido por su técnica puntillista y por su aporte al desarrollo de una de las corrientes más influyentes del arte moderno.

1821. Nace en Moscú Fiodor Miljailovich Dostoievski, figura central de la literatura rusa del siglo XIX. Sus novelas se destacarán por el realismo y la profundidad psicológica de sus personajes, con una influencia perdurable en la cultura universal.

1748. En Portici, Italia, nace quien más tarde será rey de España con el nombre de Carlos IV. Su llegada al trono se producirá en 1788, tras la muerte de su padre, Carlos III.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.