Paraguay: fiscalía aclara que la cámara blindada en la vivienda del exmandatario no tenía dinero

La Fiscalía de Paraguay aclaró ayer martes que una bóveda encontrada en la lujosa vivienda de verano del expresidente Santiago Peña, allanada el fin de semana como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, es un cuarto de pánico nuevo que está vacío.

“La bóveda resulta (ser) una sala de pánico, según los términos técnicos que me explicaron, que no tenía nada en el interior”, dijo a periodistas la fiscal Silvia González, luego de que las autoridades lograran abrir la habitación ubicada dentro del inmueble de Peña en la ciudad de San Bernardino que permanecía bajo custodia desde el domingo, cuando fue allanado.

El exmandatario, destituido tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” por sus vínculos con Ueno Bank, fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.

La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores y unos 800 millones de dólares de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales.

La fiscal informó que Peña colaboró con las autoridades desde su lugar de reclusión y dio información sobre la ubicación de la llave con la que pudieron abrir ayer el cuarto de pánico, una habitación reforzada diseñada que suele usarse para proteger a las personas ante amenazas, como robos o secuestros.

“En este lugar no hemos hallado dinero en efectivo”, añadió la fiscal que detalló que “se nota” que la habitación es nueva y que no se estaba utilizando.

La administración de la casa de verano de Peña, avaluada en más de un millón de dólares, según medios paraguayos, quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, y podría ser puesta en alquiler hasta que la Justicia determine su destino.

Ayer martes, la Fiscalía allanó la casa en Asunción del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, quien ocupó el cargo desde el inicio del Gobierno de Peña, en agosto de 2023, hasta marzo pasado.

Según el Ministerio Público, el objetivo era encontrar documentos que permitan determinar si el exfuncionario transfirió fondos públicos a Ueno durante su gestión como ministro.

Fuerzas Armadas Cambios en la cúpula militar paraguaya El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, después de que asumiera el Ejecutivo en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank, que se saldó con la destitución del exmandatario Santiago Peña, actualmente detenido. Como nuevo comandante de las Fuerzas Militares fue designado el general Manuel Rodríguez Sosa, quien se desempeñaba como jefe del Ejército. Rodríguez reemplaza en el cargo a César Moreno Landaira. Por otro lado, el general Alcides Lovera Ortíz fue designado comandante interino del Ejercito. Asimismo, Roberto José Idoyaga liderará de forma interina la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), en reemplazo de Julio Rubén Fullaondo.

¿Dónde está el dinero?

El Banco Central de Paraguay (BCP) devolvió parcialmente ahorros a más de 1,7 millones de clientes del quebrado Ueno Bank, pero la mayor parte del dinero depositado sigue sin aparecer. Entre los fondos sin fecha de devolución, figuran cientos de millones de dólares dinero público.

Según las autoridades, el banco intervenido tenía alrededor de 2.800 millones de dólares en depósitos, de los cuales solo unos 335 millones fueron restituidos hasta el lunes.

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37.000 dólares por depositante y entidad bancaria.

La fiscalía general de Paraguay informó que trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas”.

Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración”.

Empresas afectadas Deja unos 7.000 trabajadores sin empleo La caída de Ueno Bank dejó sin empleo a unas 7.000 personas de compañías vinculadas al banco en Paraguay, así como en Argentina, México, Nicaraguay y Panamá, reveló ayer martes la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. “Este entramado se extiende a nivel internacional”, advirtió la funcionaria, en declaraciones a la radio paraguaya Universo 970.

Recalde dijo que han recibido llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno y que está vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado que es dueño del banco intervenido. La ministra afirmó que las nóminas “más grandes” de afectados corresponden a Ueno Bank, que tenía 490 empleados directos, a Itti, con cerca de 1.600 colaboradores, y a la empresa Kaitel, también del Grupo Vázquez, que empleaba a 1.200 personas. El lunes, la ministra cifró en 37 las empresas afectadas por la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central. Además anunció que quedará sin efecto una cláusula de exclusividad incluida en los contratos de los trabajadores de Ueno y otras compañías vinculadas, para permitir que puedan buscar empleos. El Grupo Vázquez abarca más de 20 empresas en sectores como servicios financieros, tecnológicos, movilidad, entretenimiento y deporte, según su página web. El conglomerado lo encabezaba hasta abril pasado Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno. Vázquez y otros seis directivos de Ueno están en prisión.

Con información de EFE y AFP