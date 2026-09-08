Qué se celebra hoy, martes 8 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 8 de setiembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la historia.

Qué conmemoraciones hay los 8 de setiembre alrededor del mundo

El 8 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha proclamada por la Unesco el 26 de octubre de 1966 y celebrada por primera vez en 1967, con el objetivo de concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia crítica de la lectura y la escritura como base de los derechos humanos, mostrando los avances logrados en la reducción del analfabetismo.

Además, busca recordar que aún cientos de millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir, promoviendo iniciativas que garanticen un acceso equitativo a la educación para todos.

Cartel de una escuela. Foto: Archivo El País

Eventos históricos que ocurrieron un 8 de setiembre

1994. En Berlín, Alemania, se realizó la despedida a las tropas aliadas de Reino Unido, Francia y Estados Unidos que habían ocupado la ciudad durante la Guerra Fría. La retirada marcó el cierre de una etapa central en la historia europea del siglo XX.

1986. En Chile, Augusto Pinochet decretó el estado de excepción y ordenó al CNI la detención de cuatro miembros de la oposición, que fueron sacados por la fuerza de sus hogares. Sus cuerpos aparecerían al día siguiente, en uno de los episodios más graves de represión política del período.

1941. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó el sitio de Leningrado por parte de la Alemania nazi, un asedio que se prolongó durante casi 900 días. La población soportó hambre extrema, frío y bombardeos, en una resistencia que resultó decisiva dentro del conflicto.

Soldados rusos disparan piezas de artillería durante las celebraciones del Día de la Victoria en San Petersburgo, anteriormente llamada Leningrado. Foto: AFP

1565. En Florida, Pedro Menéndez de Avilés fundó San Agustín, considerado el primer asentamiento europeo permanente de Norteamérica. El hecho ocupa un lugar destacado entre las efemérides vinculadas a la expansión colonial en el continente.

1546. En México, Juan de Tolosa llegó a la zona donde hoy se encuentra Zacatecas mientras buscaba yacimientos de plata. El hallazgo fue clave para el posterior desarrollo de la localidad, que sería fundada formalmente dos años más tarde.

1529. Se concretó la fundación de la ciudad de Maracaibo, en la actual Venezuela, por parte del explorador alemán Ambrosius Ehinger. El episodio figura entre los hechos históricos de la temprana ocupación europea en América.

1380. Tuvo lugar la Batalla de Kulikovo, cerca del río Don, donde las fuerzas rusas comandadas por el príncipe Dmitri Donskoi derrotaron a los tártaros mongoles. La victoria es señalada como un paso decisivo hacia el debilitamiento del dominio mongol sobre Rusia.

1235. En España, Jaime I de Aragón contrajo matrimonio en segundas nupcias con Violante de Hungría, hija del rey Andrés II. La unión tuvo relevancia política dentro de las alianzas dinásticas de la Europa medieval.

Quiénes nacieron un 8 de setiembre

1841. Nació Antonín Dvořák en la aldea de Nelahozeves, en la actual República Checa. El compositor posromántico es reconocido como una de las figuras del nacionalismo musical checo y autor de la célebre “Sinfonía del Nuevo Mundo”.

1474. Nació en Reggio Emilia, Italia, Ludovico Ariosto, poeta y autor de “Orlando furioso”. Su obra lo convirtió en una de las referencias literarias del Renacimiento italiano.

1207. Nació en Coimbra Sancho II de Portugal, integrante de la Casa de Borgoña y futuro cuarto rey portugués. Fue conocido con los apodos de “el Capelo” y “el Piadoso”.

1157. Nació en Oxford Ricardo I de Inglaterra, recordado como Ricardo Corazón de León. Su figura quedó asociada a la Tercera Cruzada y a una imagen caballeresca que perduró en la historia británica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.