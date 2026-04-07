¿Qué se celebra hoy, martes 7 de abril de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 7 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 7 de abril

Usar Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril, es una fecha importante dedicada a la promoción de la salud a nivel mundial. Esta conmemoración fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 para concienciar a la población sobre la importancia de un acceso equitativo a la salud y el bienestar. Cada año, este día se enfoca en un tema específico relacionado con la salud global, buscando resaltar los desafíos más relevantes y urgentes en el ámbito de la salud pública.

El origen del Día Mundial de la Salud

El Día Mundial de la Salud fue creado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1948, con el propósito de destacar el papel fundamental de la salud en el bienestar general de las personas. La fecha coincide con la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un organismo de las Naciones Unidas encargado de coordinar políticas y acciones globales para mejorar la salud de las personas en todo el mundo.

Este día no solo tiene como objetivo informar sobre los avances y los problemas en salud pública, sino también generar una reflexión sobre la importancia de un sistema de salud inclusivo, accesible y justo para todas las personas, independientemente de su origen o condición económica.

Temas del Día Mundial de la Salud

Cada año, el Día Mundial de la Salud tiene un tema específico que aborda un aspecto crucial de la salud mundial. Algunos ejemplos incluyen la prevención de enfermedades como la diabetes, la lucha contra la contaminación del aire, el acceso a servicios de salud mental y la promoción de hábitos saludables. Este enfoque temático permite centrar los esfuerzos en áreas que requieren atención urgente y movilizar a la sociedad en torno a estos temas.

El objetivo de elegir un tema cada año es sensibilizar al público sobre cuestiones de salud y fomentar la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos para abordar estos problemas. Las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Salud incluyen conferencias, campañas de prevención y actividades educativas en todo el mundo.

Mujer saludable. Foto: Freepik.

Hechos históricos ocurridos un 7 de abril

2001: Desde Cabo Cañaveral (EE.UU.) la NASA lanzó la sonda espacial Mars Odyssey, que llegó a Marte en octubre y transmitió a la Tierra fotos y datos científicos de gran valor.

Planeta Marte. Foto de Archivo.

1963: En Yugoslavia, Josip Broz, más conocido como Tito, fue declarado Presidente vitalicio de la República, ejerciendo el poder de forma dictatorial al eliminar a la oposición. Rechazó seguir las directrices marcadas desde Moscú y dirigió el país siguiendo su propio estilo de comunismo moderado, lo que, finalmente, le granjeó un cierto respeto y reconocimiento, tanto de Moscú como de Washington. Su dictadura se prolongó hasta su muerte en 1980, a los 88 años.

1956: Franco se apresuró a reconocer la independencia de Marruecos poco después de que Francia concediera la independencia de su Protectorado africano.

1948: Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas plantearon la necesidad de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud en todo el mundo. Como consecuencia, en el día de hoy se fundó la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas y principal autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, con funciones normativas, formadoras, asistenciales, de promoción de la investigación y de cooperación internacional, mediante la realización de programas específicos. Tiene su sede en Ginebra (Suiza).

1945: En el Mar de la China Oriental, el acorazado japonés Yamato, de 72.800 toneladas de desplazamiento a plena carga, fue hundido por casi 400 aviones estadounidenses lanzados desde 11 portaviones. Murieron unos 2.000 tripulantes.

1933: En Alemania, Adolf Hitler, continuando con su loca escalada racista, promulgó leyes discriminatorias que prohibieron a los judíos la práctica de la abogacía, la medicina o el desempeño de cargos públicos.

1823: El ejército de los "Cien Mil Hijos de San Luis" bajo el mando del duque de Angulema y según habían acordado en Verona las potencias de la Santa Alianza, invadió España entrando por el Bidasoa, con la intención de derrocar el régimen monárquico constitucional liberal y restablecer el poder absoluto en favor del rey Fernando VII que, aunque destituido por el Consejo de Regencia, aún seguía siendo reconocido como legítimo rey de España.

1805: En el Teatro de Viena (Austria), Ludwing van Beethoven, compositor alemán, presentó en público su tercera sinfonía. Beethoven había escrito el nombre de Napoleón Bonaparte en el título primitivo de la obra, pero al enterarse de su coronación como Emperador, desilusionado tachó el nombre y la llamó "Sinfonía Heroica".

Ludwing van Beethoven. Imagen: reproducción de pintura de Joseph Karl Stieler, 1820.

1795: Por ley quedó establecido el sistema métrico decimal en Francia.

1724: En Leipzig (Austria), en la iglesia de San Nicolás, se presentó al público por primera vez, en Viernes Santo, "La pasión, según San Juan", obra de Johann Sebastian Bach, basada en los capítulos 18 y 19 del Santo Evangelio de Juan, que llevó componiendo varios meses.

1550: En Santafé de Bogotá (actual Colombia), en una casona que da a la Plaza Mayor (hoy es el Palacio de Justicia de la plaza de Bolívar), tuvo lugar en la Real Audiencia, máximo tribunal de la Corona española sobre el territorio del Nuevo Reino de Granada, su solemne primera sesión. Sus objetivos fueron consolidar una "buena gobernación" del territorio y lograr administrar una justicia real en el ámbito de su jurisdicción.

1521: La expedición española del navegante portugués, al servicio de la Corona de España, Fernando de Magallanes desembarcó en la isla de Cebú, en las Filipinas y convirtió al cristianismo al reyezuelo que la gobernaba. Unos días más tarde, el 26 de este mismo mes, en la isla filipina de Mactan, durante un combate con los indígenas liderados por el cacique Lapu-Lapu, Magallanes resultó muerto. El guipuzcoano Juan Sebastián Elcano asumió el mando y coronó con éxito la primera vuelta al mundo jamás dada.

611: El rey maya Uneh Chan de la ciudad-estado de Calakmul, saqueó y destruyó la ciudad-estado rival de Palenque en el sur de México, según se narra en el Templo de las Inscripciones de Palenque, construido en 675. Sus habitantes huyeron y una parte marchó a Tortuguero y la otra regresó para reconstruir la ciudad.

Personajes históricos que nacieron un 7 de abril

1894: Nació en la localidad de Sliema de la isla de Malta, el escritor e hispanista británico Edward Fitzgerald Brenan, parte del Círculo de Bloomsbury. Su obra más reconocida tal vez sea "El laberinto español" de 1943, uno de los primeros estudios sobre las causas de la guerra civil española. Gran amante de España, falleció a los 92 años en Alhaurín el Grande, Málaga.

1889: Nació en la localidad de Coquimbo (Chile), Gabriela Mistral, escritora, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndola en la primera literata latinoamericana en obtener tan prestigioso galardón.

1797: En el pueblecito de Bercy (hoy un barrio de París, Francia), nació el político y pensador francés Pierre Leroux. En 1824 fundó el diario Le Globe, que se convirtió en órgano del sansimonismo, doctrina socialista utópica promovida por el conde de Saint-Simon, que proponía una sociedad guiada por científicos e industriales. En 1836 lanzó la Encyclopédie Nouvelle y en 1841 la Revue Indépendente. Firme defensor de la clase trabajadora y partidario de un socialismo místico y del feminismo, fue diputado en la asamblea constituyente y en la asamblea legislativa.

1772: En Besanzón, Francia, nació Charles Fourier, socialista y padre del cooperativismo, doctrina que buscaba que productores y consumidores se integraran en cooperativas. Criticó la sociedad industrial capitalista y liberal y abogó por la igualdad de género entre hombres y mujeres.

1506: En Navarra, actual España, nació Francisco Javier, que se convirtió en un relevante misionero jesuita, precursor de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones en el oriente asiático y en Japón. Recibió el sobrenombre de Apóstol de las Indias. Fue santificado por la Iglesia Católica en 1622.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.