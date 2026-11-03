Qué se celebra hoy, martes 3 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, martes 3 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen una selección de un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Qué se festeja este 3 de noviembre

El 3 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Reservas de Biosfera, una fecha proclamada por la UNESCO en 2021 para destacar el valor de estos territorios como modelos de convivencia entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo humano.

Las reservas de biosfera son espacios reconocidos internacionalmente que buscan proteger la biodiversidad, promover la investigación científica y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades locales. La jornada invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar los ecosistemas y encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y la preservación del medio ambiente.

Selva en Perú. MaxPixel's contributors/https://www.maxpixel.net/

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de noviembre

2020. Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se convirtió en el presidente más votado de la democracia estadounidense. Además, Kamala Harris pasó a ser la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del país, en una votación marcada por la pandemia de covid-19.

1992. Bill Clinton sucedió a George Bush padre al frente de la Casa Blanca tras ganar las elecciones presidenciales norteamericanas. El resultado abrió una nueva etapa política en Estados Unidos y quedó entre las efemérides políticas más recordadas de la fecha.

Bill Clinton. Foto: La Nación (GDA)

1970. En Chile se produjo el relevo presidencial cuando Salvador Allende, ganador de las elecciones, recibió la banda presidencial de manos de Eduardo Frei. El hecho marcó un momento central en la historia política chilena.

Salvador Allende. (Archivo El País)

1964. Lyndon B. Johnson renovó su mandato con un amplio respaldo electoral en Estados Unidos. Esa victoria le permitió impulsar ante el Congreso una serie de programas sociales que serían aprobados sin mayores obstáculos.

1958. Se inauguró en París la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El organismo ya había sido fundado en 1945 y desde entonces consolidó un papel clave en la cooperación internacional.

1957. La perra Laika se convirtió en la primera criatura viva enviada al espacio a bordo del Sputnik 2, lanzado por la Unión Soviética. Su misión quedó registrada entre los hechos históricos más simbólicos de la carrera espacial.

1893. Una explosión en el barco de vapor Cabo Machichaco, anclado en el puerto de Santander, causó una tragedia de enorme magnitud. El estallido de la dinamita que transportaba provocó centenares de muertes y miles de heridos.

1808. Napoleón I volvió a entrar en España con un ejército de 240.000 hombres para restablecer a su hermano José I en el trono. Sin embargo, no logró consolidar su dominio y terminó abandonando el país años después.

1534. Enrique VIII de Inglaterra logró que se lo reconociera como máxima autoridad eclesiástica de su país mediante el Acta de Supremacía. De ese modo, se consolidó la separación de la Iglesia de Inglaterra respecto de la Iglesia Católica.

Quiénes nacieron un 3 de noviembre

1901. Nació en Bruselas Leopoldo III de Bélgica, quien sería rey de los belgas entre 1934 y 1951. Su figura quedó ligada a la Segunda Guerra Mundial y a una posterior abdicación en favor de su hijo Balduino.

1618. Nació en Dahod Aurangzeb, quien sería emperador del Imperio mogol entre 1658 y 1707. Es recordado como el último de los grandes mogoles y una figura central de la historia del sur de Asia.

1500. Nació en Florencia Benvenuto Cellini, artista destacado del Renacimiento italiano. Su trayectoria abarcó la escultura, la orfebrería y la escritura, y su autobiografía quedó como un valioso testimonio de época.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.