Las "consecuencias irreversibles" que traerá el calentamiento del planeta, según dos informes de la ONU

Superar los 1,5 ºC de calentamiento del planeta tendrá consecuencias “irreversibles” en los glaciares, la banquisa (hielo marino) y las superficies heladas de la Tierra, afirman dos informes de la ONU publicados ayer lunes.

El Acuerdo de París de 2015 fijó como objetivo más ambicioso limitar el aumento de temperaturas a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial, pero la ONU y numerosos expertos consideran ya inevitable superar ese umbral. Esto provocará consecuencias “importantes y a menudo irreversibles” en “las regiones del planeta caracterizadas por la presencia de nieve, hielo y suelos congelados”, señala uno de los reportes.

Las repercusiones serán múltiples: el derretimiento de glaciares y del hielo marino, el descongelamiento del permafrost o el aumento acelerado del nivel del mar.

A su vez, esto aumentará los riesgos de inundaciones, los daños económicos y ecológicos, así como la escasez de agua y los peligros en la montaña. Algunos impactos ya son visibles, como la desaparición del 20% de la masa glaciar en Suiza, indica el informe.

Y aunque el objetivo de +1,5 ºC es pertinente, es “demasiado alto” para la criosfera, la parte de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido. Para esas zonas, la “temperatura de seguridad” se sitúa en torno a 1 ºC o menos. AFP