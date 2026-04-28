Qué se celebra hoy, martes 28 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 28 de abril de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la fecha.

Qué se celebra el 28 de abril

Cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en todo el mundo. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra esta fecha mediante la publicación de un informe global que propone un enfoque institucional enfocado en la prevención. En él se examinan los factores psicosociales desde tres perspectivas: el puesto laboral, la manera en que se organiza y gestiona el trabajo, y las políticas, prácticas y procedimientos más amplios que lo regulan. En su tablero de Trello se puede consultar tanto el informe como materiales promocionales.

Eventos históricos que ocurrieron un 28 de abril

1969. En Francia dimite el presidente Charles De Gaulle y se retira de la política, en uno de los episodios políticos más relevantes de ese año en Europa. El hecho quedó registrado entre las efemérides destacadas de un día como hoy.

Charles de Gaulle.

1965. El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, invade la República Dominicana con el argumento de proteger a sus ciudadanos y evitar un avance comunista. El desembarco de más de 30.000 militares marcó uno de los hechos históricos más significativos de la región.

Lyndon B. Johnson al teléfono. Foto: Yoichi Okamoto / Lyndon Baines Johnson Presidential Library and Museum.

1947. Parte desde el puerto de El Callao, en Perú, la expedición de la balsa Kon-Tiki liderada por Thor Heyerdahl. La travesía buscó demostrar la posibilidad de contactos entre América y las islas del Pacífico, y pasó a integrar las efemérides científicas más recordadas.

1789. Se produce el motín del HMAV Bounty, cuando parte de la tripulación se rebela contra el capitán William Bligh durante el viaje de regreso a Inglaterra. El episodio se convirtió en uno de los hechos históricos navales más difundidos de la época moderna.

1686. Isaac Newton presenta ante la Royal Society el manuscrito de los Principia, obra fundamental para la ciencia moderna. Allí formuló la gravitación universal y sentó las bases de la mecánica clásica, en un día como hoy clave para la historia de la física.

1503. En Ceriñola, en la actual Italia, las tropas españolas vencen a las francesas durante la segunda guerra de Nápoles. La batalla es recordada por el uso decisivo de arcabuces y por su importancia en la evolución militar europea.

711. Un ejército bereber al mando de Tariq cruza el estrecho de Gibraltar e inicia una ofensiva que abrirá paso a la dominación árabe en la península ibérica. Se trata de uno de los hechos históricos más trascendentes vinculados a la historia de España.

Quiénes nacieron un 28 de abril

1908. Nace en Zwittau Oskar Schindler, empresario conocido por haber protegido a centenares de judíos durante el régimen nazi. Su figura quedó asociada a uno de los nombres más recordados del siglo XX.

1900. Nace en Franeker el astrónomo neerlandés Jan Hendrik Oort, clave para comprender la estructura y el movimiento de la Vía Láctea. Entre sus aportes sobresale la hipótesis sobre la región de origen de los cometas que luego llevó su apellido.

1854. Nace en Portsea Hertha Marks Ayrton, matemática, física e inventora británica que realizó avances en electricidad y defendió el acceso de las mujeres a la educación y la investigación. Su trayectoria la convirtió en una pionera en la ciencia.

1758. Nace en Virginia James Monroe, futuro quinto presidente de Estados Unidos. Su nombre quedó ligado a la Doctrina Monroe, una referencia central en la política exterior estadounidense.

1442. Nace en Ruan Eduardo IV, monarca inglés que tuvo un papel decisivo en las guerras dinásticas de su tiempo. Su reinado figura entre los nacimientos de personajes históricos destacados de esta fecha.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.