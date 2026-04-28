Elecciones en Perú: un primer sondeo muestra un empate técnico entre Fujimori y el candidato de izquierda

Un primer sondeo de opinión sobre las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de junio en Perú indica que la derechista Keiko Fujimori mantiene un empate técnico con el izquierdista Roberto Sánchez.

La encuesta, elaborada por Ipsos, señaló que el liderato que obtuvo Fujimori en los comicios generales del pasado 12 de abril decae al momento de enfrentarse con los otros dos candidatos que tienen opciones a disputar con ella la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.

Cuando se ha contado el 95,88% de los votos de las elecciones generales, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06%; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04%; y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89%. El conteo oficial deberá acabar en los próximos días, cuando se resuelvan unas 3.800 actas de votación aún pendientes de revisión.

La encuesta de Ipsos señaló que Fujimori y Sánchez aparecen empatados hacia una eventual segunda vuelta, con un 38% de las preferencias actuales, mientras que un 17% indica que piensa votar en blanco o anular su voto, y un 7% no precisa su preferencia.

En el caso de un enfrentamiento con López Aliaga, 34% de los votantes señala que apoyaría al líder de Renovación Popular, y un 31% a Fujimori, mientras que un 27% señala que no votaría o anularía su voto, y un 8% no precisa su elección. EFE