¿Qué se celebra hoy, martes 24 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el martes 24 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Esto se festeja cada 24 de marzo

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Argentina, celebrado el 24 de marzo, es una jornada de reflexión y conmemoración para recordar a las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Esta fecha es clave en la historia reciente de Argentina, ya que marca el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a un período de represión y violaciones a los derechos humanos. A lo largo de este día, se realizan actos de memoria para honrar a las víctimas y exigir justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura.

El contexto histórico del 24 de marzo

El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón, instaurando una junta militar que gobernó Argentina de manera autoritaria. Este periodo, conocido como la dictadura militar, estuvo marcado por la represión, la censura, la desaparición forzada de personas, la tortura y otros abusos a los derechos humanos. Se estima que más de 30.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, muchas de ellas militantes políticas, activistas y ciudadanos comunes que luchaban por un país más justo.

Durante este tiempo, se implementó una política sistemática de represión, conocida como la "Noche de los Lápices", que afectó principalmente a jóvenes estudiantes y trabajadores. El gobierno militar utilizó el terrorismo de Estado para silenciar toda oposición y mantener el control sobre la sociedad, implementando medidas de censura, persecución y eliminación de cualquier disidencia política. Este periodo oscuro de la historia argentina dejó cicatrices profundas en la sociedad, que aún hoy se recuerdan con tristeza y determinación.

La importancia de la memoria y la justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es fundamental para mantener viva la memoria colectiva sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. La conmemoración de esta fecha busca que las nuevas generaciones conozcan los horrores de este período y comprendan la importancia de proteger los derechos humanos y la democracia. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los avances en la búsqueda de justicia y reparación, así como para recordar a las víctimas y sus familias.

Además de recordar a los desaparecidos, este día también subraya el compromiso de la sociedad argentina con la lucha por la verdad y la justicia. Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y otros colectivos, siguen trabajando incansablemente para esclarecer los crímenes ocurridos durante la dictadura y lograr que los responsables sean juzgados y condenados. La memoria histórica se ha convertido en una herramienta esencial para la preservación de la democracia y la paz en Argentina.

Marchas en Buenos Aires por el Día de la Memoria en Argentina. Foto: AFP

Eventos que sucedieron un 24 de marzo y marcaron la historia

1989: El petrolero Exxon Valdez vertió al mar 36.000 toneladas de petróleo en aguas de Alaska. 2.000 km de costa resultaron gravemente afectados. Este desastre dio lugar a la aprobación de una nueva legislación medioambiental en los Estados Unidos ("Oil Pollution Act" de 1990).

1976: El ejército argentino, con el general Videla al mando, dio un golpe de Estado deponiendo a la presidenta Isabel Martínez de Perón, implantando una férrea y sangrienta dictadura militar que duró hasta 1983 durante la cual, estudiantes, sindicalistas, intelectuales y otros profesionales fueron secuestrados, torturados, asesinados o simplemente "desaparecieron".

Dictador Jorge Rafael Videla. Foto: archivo El País.

1965: Millones de estadounidenses vieron, durante una retransmisión en directo, lo que se sintió al impactar con la Luna, gracias a las cámaras instaladas en el interior de la sonda espacial "Ranger 9", que se precipitó en el cráter Alfonsus, cercano al centro de la cara visible de nuestro satélite.

1882: En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, la "Mycobacterium tuberculosis", también llamado "bacilo de Koch" en su honor. En 1883 halló el bacilo del cólera, por ello se le consideró el fundador de la bacteriología y recibió el Premio Nobel de Medicina en 1905.

1854: En Venezuela, el presidente de la república José Gregorio Monagas dio luz verde a la ley que aboliría definitivamente la esclavitud en su país. El gobierno se comprometió a indemnizar económicamente a los propietarios de los casi 24.000 esclavos existentes tratando de respetar y equilibrar el principio de propiedad con el de libertad.

1815: En España, mediante Real Decreto fechado hoy, el rey Fernando VII creó la Real Orden de Isabel la Católica para recompensar la lealtad y los servicios prestados en las colonias de América y premiar, de este modo, a quienes defendieron los derechos reales frente a la insurrección que recorrió las tierras americanas.

1808: En España, el rey Fernando VII entró en Madrid entre aclamaciones y con gran entusiasmo de la gente ya que con su llegada concluyó el gobierno de Manuel Godoy.

1801: En Rusia, una conspiración de un grupo de nobles, militares y comerciantes, con la connivencia del futuro zar Alejandro I, logró que el zar Pablo I fuera asesinado por oficiales de su guardia. La política errática y ausente de todo signo de sensatez de este zar fue lo que le llevó a este trágico destino.

1720: Federico Hesse-Kassel, noble alemán, accedió al trono de Suecia como Federico I al abdicar su esposa Ulrica Leonor de Suecia a su favor. Gozo de popularidad y aceptación entre los círculos influyentes de la sociedad. De 1741 a 1743, Suecia entró en guerra con Rusia y perdió la Finlandia oriental. Aunque Federico permaneció en el trono hasta su muerte en 1751, su popularidad se deterioró rápidamente y su gobierno fue considerado como uno de los peores que haya tenido jamás Suecia.

1603: En Japón, Tokugawa Ieyasu fundó el Shogunato Tokugawa, último shogunato que poseyó el poder en todo Japón. Este shogunato permaneció ejerciendo su autoridad hasta que en 1867, debido a la insatisfacción existente entre muchos nobles y jóvenes samuráis por el trato que los extranjeros recibieron de parte del gobierno debido a la apertura de Japón en la década precedente, se vio obligado a ceder el mando al Emperador Meiji tras una breve guerra civil conocida como la "guerra Boshin".

1564: El Papa Pío IV publicó el "lndex Librorum Prohibito", un catálogo de libros malditos prohibidos a los católicos, así como 10 reglas que sirvieron de guía para catalogar las obras que no estuvieron incluidas en este índice.

146aC: Concluyó la Tercera Guerra Púnica, la última entre Roma y Cartago, con la destrucción definitiva de la ciudad de Cartago a manos del ejército romano liderado por Escipión Emiliano. La ciudad sufrió casi tres años de asfixiante asedio y los supervivientes fueron vendidos como esclavos. De este modo se inició la hegemonía romana en el Mediterráneo.

Personajes históricos que nacieron un 24 de marzo

1926: En la localidad lombarda de Sangiano (Italia), nació el escritor Darío Fo cuya gran obra, con inclinación hacia la farsa y la sátira política y social, tuvo influencia de la comedia del arte italiana. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1997. De su pluma, se destacó su obra de teatro "Muerte accidental de un anarquista", de 1970, basada en un hecho real.

1874: Nació en Budapest, Hungría, Ehrich Weiss, que pasaría a la historia con el sobrenombre de Harry Houdini, mago nacionalizado estadounidense, que se hizo famoso por sus espectáculos de magia, demostrando una asombrosa habilidad para el escapismo.

1809: En Madrid, España, nació el que sería uno de los poetas más importantes y claro exponente del romanticismo español, Mariano José de Larra. Escribió bajo los seudónimos de "Fígaro" (el más conocido), "Duende", "Bachiller" y "El pobrecito hablador".

1579: Nació en Madrid (España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de "El burlador de Sevilla" y "El convidado de piedra".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.