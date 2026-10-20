Qué se celebra hoy, martes 20 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 20 de octubre de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia, a partir de acontecimientos que marcaron distintas etapas en varios países.

Qué se recuerda este 20 de octubre

Un 20 de octubre de 1929, en Montevideo, murió José Batlle y Ordóñez, periodista, político y figura central del Partido Colorado, siendo uno de los impulsores de las reformas que transformaron la vida institucional, social y económica del Uruguay durante la primera mitad del siglo XX. Fue presidente en dos períodos, entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915.

Hijo del expresidente Lorenzo Batlle, estudió derecho, pero en 1886 fundó el diario El Día, desde el cual difundió sus ideas y ejerció una fuerte influencia en la opinión pública y política nacional. Durante sus gobiernos impulsó políticas que incluyeron la expansión de la educación pública, la creación de cajas de jubilaciones, la regulación laboral y la nacionalización de servicios estratégicos. Su proyecto reformista, conocido como batllismo, marcó una línea de pensamiento persistente hasta la actualidad.

Busto de José Batlle y Ordóñez. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de octubre

2011. En España, ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, tres días después de la Conferencia de paz de San Sebastián. La organización calificó la decisión como un compromiso claro, firme y definitivo, tras 43 años de violencia terrorista.

1982. En España, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de la presa de Tous, en Valencia. La riada dejó 30 muertos y cuantiosas pérdidas materiales, en uno de los hechos históricos más graves asociados a fenómenos meteorológicos en la zona.

1944. En Guatemala, estudiantes, trabajadores, maestros y sectores militares derrocaron a Jorge Ubico y al general Ponce Vaidés. El proceso abrió paso a las primeras elecciones libres y a un período de modernización del Estado durante la década siguiente.

1883. En el balneario de Ancón, en Lima, se firmó el Tratado de Ancón entre Chile y Perú. El acuerdo restableció la paz y puso fin a la participación peruana en la Guerra del Pacífico, aunque desató una fuerte controversia política interna en Perú.

1827. Una flota aliada de franceses, británicos y rusos derrotó a las fuerzas navales de Ibrahim Bajá en la costa suroeste del Peloponeso. La victoria resultó decisiva para la causa independentista griega en su etapa final.

1687. Un violento terremoto destruyó Lima y dejó más de 600 muertos y desaparecidos. El impacto del sismo se concentró especialmente en los derrumbes de edificios y en la devastación urbana de la ciudad.

Lima, Perú.

1600. En Japón se libró la Batalla de Sekigahara, donde Ieyasu Tokugawa derrotó a los generales leales a Hideyori. La victoria le permitió consolidar su poder y sentar las bases del shogunato Tokugawa, que gobernaría el país durante más de dos siglos.

1548. Alonso de Mendoza fundó la ciudad de La Paz, en la actual Bolivia, por orden de Pedro de La Gasca. La nueva población buscó proteger y articular el comercio entre varias ciudades clave de la región andina.

Quiénes nacieron un 20 de octubre

1917. Nació en Berlín Stéphane Frédéric Hessel, diplomático y escritor francés. Sus obras, entre ellas “¡Indignaos!” y “¡Comprometeos!”, tendrían una amplia repercusión décadas más tarde e influirían en movilizaciones ciudadanas.

1854. Nació en Charleville el poeta francés Arthur Rimbaud, autor de títulos como “Una temporada en el infierno” e “Iluminaciones y cartas del vidente”. Su obra ejerció una influencia duradera en la literatura, la música y el arte moderno.

1632. Nació en East Knoyle Christopher Wren, arquitecto, matemático y astrónomo inglés. Fue una figura central en la reconstrucción de Londres tras el incendio de 1666 y su obra más conocida es la catedral de San Pablo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.