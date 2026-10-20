Cumbre Xi-Putin-Trump: qué se sabe sobre la posible reunión y por qué Zelenski está molesto

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Estados Unidos de buscar su capitulación con restricciones supuestamente deliberadas en el suministro de información de inteligencia y de los servicios de telecomunicaciones por satélite, así como con retrasos en el envío de misiles antibalísticos, en una jornada marcada por los rumores sobre una posible reunión entre el chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump.

“Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”, dijo Zelenski en una entrevista con la agencia Bloomberg en la que denunció por primera vez que Estados Unidos estaría retrasando la entrega al Ejército ucraniano de misiles interceptores para sistemas Patriot ya pagados por los países europeos, pese a no existir ningún “problema técnico”.

Según reveló Washington también ha rechazado su última propuesta de dejar de bombardear la industria petrolera en Rusia como le exige Trump, a cambio de que Estados Unidos suministrara a Ucrania misiles adicionales para sistemas Patriot.

“Pero sólo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo”, declaró Zelenski, que denunció la persistencia de restricciones en la conexión de internet que su Ejército recibe de la empresa estadounidense SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, y nuevas lagunas en la transferencia de la información de inteligencia que permite a Ucrania prepararse ante el lanzamiento de misiles balísticos rusos.

El presidente estadounidense Donald Trump antes de abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

China-EE.UU.-Rusia

Estas nuevas recriminaciones de Zelenski a Trump se dan en un contexto marcado por los rumores de una posible reunión de los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia en las próximas semanas para decidir sin presencia de representantes de Ucrania o de sus aliados europeos sobre cómo poner fin a la guerra. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, el encuentro es idea del presidente ruso.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, admitió ayer lunes que “el tema de ese hipotético encuentro se mencionó” durante la última conversación telefónica entre el líder del Kremlin y el presidente de Estados Unidos el pasado día 9, tras la cual Trump anunció la flexibilización de las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso al mercado internacional.

Sin embargo negó una propuesta concreta o un acuerdo sobre una reunión tripartita en el marco de la cumbre de la APEC que se celebrará en noviembre en Shenzhen, China. Como era de esperar, Ucrania ha rechazado la posibilidad de que su futuro sea decidido por estos tres líderes.

“Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto. Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos haría lo contrario: animaría a Putin a continuar esta guerra”, dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que agregó que el presidente ruso sólo debe ser invitado a un encuentro de estas características si antes declara un alto el fuego.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirige a los asistentes durante la reunión del Club de Debate Valdái en Moscú. Foto: AFP

Ataque ruso sin aviso

Más allá del cruce de declaraciones políticas, la semana comenzó en Ucrania con un ataque masivo ruso que, según el Ministerio de Defensa ruso, tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y de drones y centros de datos.

Zelenski reveló que las fuerzas rusas emplearon en el ataque dieciséis misiles de crucero. Según la Fuerza Aérea ucraniano, ninguno de ellos pudo ser derribado por sus defensas.

Según el mandatario, Ucrania recibe de Estados Unidos doce misiles antibalísticos al mes, una cantidad insuficiente para hacer frente a un solo ataque ruso como el de este lunes.

Zelenski denunció sin responsabilizar directamente a Estados Unidos que, como ya ocurrió en dos ocasiones la semana pasada, Ucrania volvió a quedarse a ciegas ante la llegada de misiles balísticos, al no recibir con antelación información de inteligencia sobre el lanzamiento de los misiles en territorio ruso.

El presidente ucraniano señaló que en el ataque de ayer lunes fueron alcanzadas hasta 28 subestaciones eléctricas e infraestructuras energéticas críticas de distintos tipos.

El presidente chino, Xi Jinping, lee documentos durante la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional. Foto: AFP

Zelenski confirmó además que la conexión a internet que SpaceX ofrece al Ejército ucraniano a través de sus satélites Starlink empieza a caer cuando los drones que la utilizan se mueven a entre 130 y 161 kilómetros por hora.

“Esto ralentiza nuestra logística en el frente y limita el uso de distintos tipos de drones, en particular de los de alcance medio y de los interceptores de Shaheds con motor a reacción”, explicó.

Advertencia de la UE.Por su parte la Unión Europea (UE) insistió ayer lunes en que Rusia sigue sin querer la paz en Ucrania, ante la posible reunión entre Putin, Xi Jinping y Trump.

“Por supuesto, hemos visto las noticias sobre la propuesta de Putin de mantener conversaciones con los presidentes Trump y Xi. Seamos muy claros: si Putin quisiera poner fin a esta guerra, podría poner fin a esta guerra hoy mismo y la guerra podría terminar hoy mismo”, indicó el portavoz comunitario Christian Wigand durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz añadió que, “por desgracia, lo hemos visto recientemente en el contexto del anunciado alto el fuego energético: Rusia no ha dado señales de querer cumplirlo ni de avanzar en esa dirección”.

EFE, AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el Papa León XIV se encuentran en en la residencia de Castel Gandolfo. Foto: AFP

León XIV gestiona ayuda humanitaria

El papa León XIV mantuvo ayer lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, e hizo votos para que una colaboración con Rusia permita la llegada de ayuda a la ciudad ocupada de Olenskhy, en la región de Jersón.

“El Santo Padre ha expresado su deseo de que la colaboración de ambas partes permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, dijo la Santa Sede. El pasado viernes el pontífice también habló por teléfono desde el hospital, tras su operación de pulmón, con el presidente ruso Vladimir Putin, para pedirle una tregua en Olenskhy.