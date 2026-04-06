¿Qué se celebra hoy, lunes 6 de abril de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el lunes 6 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 6 de abril alrededor del mundo

Usar Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, celebrado el 6 de abril, es una fecha dedicada a resaltar el poder del deporte como herramienta de transformación social. Esta celebración tiene como objetivo promover el uso del deporte para fomentar la paz, la inclusión, la igualdad y el desarrollo en todo el mundo. En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y desafíos sociales, el deporte emerge como un medio para unir a las personas y construir un futuro mejor para todos.

El origen del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz fue proclamado por las Naciones Unidas en 2013, con el propósito de destacar la contribución del deporte en la promoción de la paz y el desarrollo en la sociedad. La fecha coincide con el aniversario de la creación del Comité Olímpico Internacional (COI), que ha jugado un papel fundamental en la organización de eventos deportivos internacionales con un enfoque en la paz y la fraternidad global.

Este día busca poner de manifiesto cómo el deporte puede actuar como un motor de cambio positivo, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje, la cooperación y la inclusión social. El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz también resalta el papel del deporte en la mejora de la salud, la educación y la integración de comunidades marginadas.

El impacto del deporte en la sociedad

El deporte tiene un poder único para conectar a personas de diferentes culturas, religiones y orígenes, ayudando a superar barreras y promoviendo el entendimiento mutuo. A través de su capacidad para unir a las personas, el deporte puede ser una poderosa herramienta para reducir las tensiones sociales, fomentar la cooperación y promover la paz.

Además de su impacto social, el deporte también es clave para el desarrollo personal y comunitario.

La representación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: AFP.

Facilita el acceso a la educación, promueve la integración de grupos desfavorecidos y contribuye a mejorar la salud física y mental. A través de programas y proyectos deportivos, se pueden crear espacios seguros donde los jóvenes y las comunidades más vulnerables puedan acceder a oportunidades que les permitan prosperar.

Sucesos históricos que ocurrieron un 6 de abril

1994: La región africana de los Grandes Lagos fue escenario desde el día de hoy hasta el 19 de julio de uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad, al asesinar milicias extremistas de la etnia hutu a casi un millón de ruandeses tutsis e incluso hutus moderados.

Conmemoración del genocidio en Ruanda. Foto: A la vuelta.

1959: La UNESCO lanzó un llamamiento internacional en el que invitó al mundo a conceder ayuda financiera y técnica para salvaguardar los monumentos egipcios de la Baja Nubia, que inevitablemente quedarían sumergidos en el enorme lago artificial que se iba a crear, de más de 500 km de longitud con una anchura máxima de 30 km y media de 10 km, al iniciarse, hace poco, las obras de construcción de la gran presa de Aswan en Egipto.

1943: En Francia vio la luz la primera edición de la inmortal obra de Antoine de Saint-Exupéry, "El principito", una bella metáfora sobre la vida, la amistad y el amor en forma de fábula infantil para adultos.

1909: Robert E. Peary, marino, científico y explorador estadounidense alcanzó, por primera vez en la historia de la humanidad, el Norte geográfico. Partió en esta expedición de exploración, en noviembre del año anterior.

1896: En Atenas (Grecia) se inauguraron los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, 1.500 años después de su prohibición por el emperador romano Teodosio I. Compitieron en ellos 13 países y 295 atletas, 197 de los cuales fueron griegos. Estas olimpiadas se clausuraron el día 15 de abril. El barón Pierre de Coubertin, pretendió así recuperar los ideales deportivos de la Grecia clásica.

1814: En París (Francia) Luis XVIII, hermano de Luis XVI, fue coronado rey al presentar Napoleón I su abdicación al gobierno provisional de un país ocupado por las tropas triunfantes de los aliados. Se convirtió así en el primer monarca de la Restauración Borbónica. Con él, regresaron a Francia costumbres que parecían desterradas: rígida etiqueta cortesana y una intromisión, no disimulada del rey, en los asuntos de gobierno.

1722: El emperador ruso Pedro I el Grande impuso un tributo de 50 rublos anuales sobre las barbas que llevaban los fieles ortodoxos.

1652: En Sudáfrica, un holandés, Jan Van Riebeck, empleado de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundó Ciudad de El Cabo, que aún permanecería muchos años semiabandonada.

1453: El sultán turco Mehmed II, con un ejército de unos 100.000 hombres y diez baterías de artillería, entre las que se contaban tres enormes cañones, comenzó el asedio de Constantinopla (actual ciudad de Estambul, Turquía). La artillería sometió a las murallas a un bombardeo casi constante. Tras varias escaramuzas, finalmente, el 29 de mayo comenzó el ataque final y al atardecer los jenízaros lograron abrirse paso a través de los muros destruidos por la artillería junto a la puerta de San Romano y la bandera turca ondeó en las, hasta ese momento, infranqueables murallas de Constantinopla.

402: El rey visigodo Alarico I, que en su conquista de la península itálica tras saquear el Veneto y el valle del Po se dirigió hacia la región de Milán, sufrió un revés al ser asaltado su campamento y resultar secuestrada su esposa e hijos por parte de las tropas del general romano Estilicón. Este hecho acabó por hacerle negociar y aceptar el compromiso de abandonar Italia, retirándose a Istria (actual Croacia), a cambio de la libertad de su familia y algunos miembros de su comitiva que también fueron apresados durante el asalto.

46aC: Julio César dio el golpe final contra la facción conservadora republicana del Senado, partidarios de Pompeyo el Grande dirigidos por Marco Porcio Catón y Quinto Cecilio Metelo Escipión, en la batalla de Tapso (Túnez). Con esta victoria, César terminó con la resistencia en África y dio un paso más hacia la victoria en la Guerra civil y al poder absoluto.

Personajes históricos que nacieron un 6 de abril

1963: En la ciudad de Guayaquil (Ecuador), nació Rafael Correa Delgado, político y economista ecuatoriano que alcanzó la presidencia de su país tras su victoria en las elecciones presidenciales de 2006, fue reelecto en las elecciones de 2009 y, nuevamente, en las elecciones presidenciales de 2013. A sus años de gobierno se les conoció como "Revolución Ciudadana" por las amplias reformas políticas, económicas (incluyendo los sectores financiero y petrolero), sociales y educativas que llevó a cabo. Promulgó una nueva Constitución avanzada en cuanto a derechos sociales.

1732: Nació en Cádiz, José Celestino Mutis, insigne botánico español. Pasó 48 años investigando en tierras colombianas donde descubrió la quina y su uso terapéutico.

1483: En Urbino, Italia, nació Rafael Sanzio, pintor y arquitecto renacentista italiano considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. Entre 1510 y 1511 pintó una de sus obras más famosas: "La escuela de Atenas", fresco que decora las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, en el Vaticano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.